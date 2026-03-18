Знаменитый композитор назвал плюсы цензуры и запретов

Народный артист России Максим Дунаевский считает, что ограничения в музыке могут способствовать появлению новых талантов.

«Я человек, проживший в Советском Союзе большую часть своей жизни. У нас был запрет на всё: слова, буквы, смыслы, внешность, голоса. Ничего, пережили! И много талантливых людей получилось. Так что выживем при любой ситуации. Чем больше давят, тем больше выживаемость», — сказал Дунаевский. Его слова передаёт ТАСС.

Напомним, с 1 марта в России вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся культурной сферы. Среди прочего было ужесточено наказание за пропаганду наркотических веществ.

