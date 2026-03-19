Их забрасывали отходами: чего вы не знали о Metallica

В издательстве «Бомбора» вышло подарочное издание книги «Metallica: от Kill ‘Em All до 72 Seasons», содержащее в себе эксклюзивные фотографии, истории всех песен и технические особенности их записи и исполнения. С разрешения издательства «Рамблер» публикует несколько отрывков и рассказывает, как были написаны величайшие баллады Metallica, за что коллектив невзлюбил своего басиста и почему едва не стал жертвой дурнопахнущих снарядов.

Первая встреча двух основателей Metallica оказалась провальной

Именно интерес к возникшей новой волне британского хеви-метала (часто известной как НВБХМ), возглавляемой Judas Priest, Motörhead, Tank, Def Leppard и Iron Maiden, побудил барабанщика Ларса Ульриха опубликовать объявление. Молодой человек из Дании, чья семья недавно переехала в престижный район Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, безусловно, был крайне мотивирован. В родной Дании он считался подающим надежды теннисистом, и ему сулили блестящее будущее, но теперь Ларс оказался страстно увлечён новой идеей: создать величайшую хеви-метал-группу.

Хэтфилд позвонил по объявлению и предложил встретиться, и барабанщик — всё еще простой любитель и энтузиаст — согласился собраться дома у Рона Макговни. Этот легендарный джем-сейшен трёх музыкантов сразу же обернулся провалом, как, смеясь, вспоминал Хэтфилд в 2001 году: «У Ларса была довольно д*рьмовая барабанная установка с одной тарелкой, которая постоянно падала, и нам приходилось прерываться, а он каждый раз поднимал и ставил её на место».

Первая баллада Metallica была вдохновлена крупной кражей

14 января 1984 года Metallica должны были выступить в клубе The Channel в Бостоне. Незадолго до концерта в грузовик группы влезли и украли аппаратуру. Среди украденного оборудования были барабаны Ларса Ульриха и усилители гитаристов, включая любимую «голову» Джеймса Хэтфилда Marshall SLP Master Volume — усилитель, модифицированный Хозе Арредондо, признанным специалистом и электриком, давшим усилителям Marshall уникальный звук.

Именно в подвальном помещении дома их друга Джо Металлюги Джо Чимьенти в Фармингдейле, где группа в тот момент остановилась, расстроенный и опустошённый Хэтфилд (может быть, он всего лишь потерял оборудование, но на то время это был мощный финансовый удар для бедного музыканта) написал балладу, которая, несомненно, получилась меланхоличной, и показал её коллегам по группе. Fade to Black была написана под вдохновением от таких великих металлических баллад, как Deep Purple «Child in Time» (1970), Led Zeppelin «Stairway to Heaven» (1971) и Judas Priest «Beyond the Realms of Death» (1978). Это одна из самых красивых песен Metallica и считается первой балладой, исполненной трэш-метал-группой.

Группе приходилось уворачиваться от мочевых бомбочек и свиных голов

17 августа 1985 года Metallica вышли на сцену в рамках фестиваля «Монстры рока» в парке Донингтон, Англия, желая сразиться с постоянно растущей аудиторией. Перед публикой в более чем 70 000 человек — на фоне летящего мусора, который фанаты кидали на сцену, что являлось в то время местной английской традицией, — группа отыграла концерт, вошедший в историю. «Оголтелые металхэды пили много пива, ссали в бутылки, а потом бросали на сцену, — вспоминал Хэтфилд. — Конечно же крышки никто не закрывал. Мы фактически всё шоу пытались увернуться от летящих в нас бомбочек с ссаниной. В какой-то момент прилетела голова свиньи. Кто-то в толпе, видимо, зависал и пожарил на огне целую свинью. А лишние куски этой свиньи летели на сцену, когда мы выступали. На концертах Metallica можно было увидеть много странностей, но это уже был перебор».

Metallica гнобили басиста, пришедшего на смену умершему Клиффу Бёртону

Несмотря на то что Джейсон Ньюстед был безукоризненным музыкантом, добродушным и всегда интересным и жизнерадостным человеком, коллеги оказали ему холодный приём, заставляли беднягу страдать при каждом удобном случае, вымещая на нём свою агрессию из-за смерти Клиффа Бёртона. Джейсон ежедневно вынужден был сталкиваться с травлей, насмешками и пакостями. Годы спустя он описал случай, когда в 4 утра парни из Metallica разнесли его номер отеля, вышвырнув его вещи из окна и исписав зеркала кремом для бритья. Джейсон думал, что они таким образом хотели посмотреть, сможет ли он стерпеть: «Если собираешься заменить Клиффа Бёртона, придётся многое вынести». Джеймс Хэтфилд считал, что группа вымещала гнев, пытаясь смириться со смертью своего друга: «“Ты здесь вместо Клиффа, поэтому не жди лёгкой жизни”. Для нас это была терапия».

Metallica посчитали один из своих самых больших хитов «неподходящим»

В июне 1990 года, пока группа наслаждалась перерывом в несколько недель перед следующим концертом, Ларс Ульрих улетел в Данию, взяв с собой демо, записанные Хэтфилдом за предыдущий год. Он планировал сочинять новые песни. И в тот момент его внимание привлекла баллада под названием Nothing Else Matters. Когда в конце июня 1990 года они с Хэтфилдом снова встретились, Ульрих решительно был настроен включить трек в следующий альбом Metallica.

«Мне казалось, эта песня меньше всего подходит для Metallica, — объяснил Хэтфилд, — и вряд ли будет нами исполнена, вряд ли её кто-нибудь захочет услышать. Я написал её для себя в номере на гастролях, когда скучал по дому и своей девушке. Песня потрясающая и невероятно искренняя. Возможность обнажить душу, показать себя настоящего и рискнуть посмотреть: растопчут твоё сердце или подарят частичку своего, и ты никогда не узнаешь, тронет ли она фанатов, пока не попробуешь». По настоянию Ульриха дуэт записал демо песни 13 августа 1990 года. В итоге песня оказалась в списке композиций, готовящихся для предстоящего альбома.

Группа, безусловно, совершила смелый поступок, когда 3 августа 1991 года презентовала свой новый альбом перед публикой в 10 000 оголтелых фанатов на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. «Это был мой день рождения, — сказал Хэтфилд, — а мы торчали там и давали интервью MTV. Затем мы попытались увидеть реакцию собравшейся толпы. Это было весьма рискованно, но необычно. Я стоял и ждал, когда начнётся Nothing Else Matters. Хотелось посмотреть, будут ли все переглядываться и блевать! Но всем очень понравилось, и это было поразительно». Риск себя оправдал, и баллада стала одной из самых известных песен Metallica 1990-х, а также одним из главных хитов в карьере группы.

