Стала известна судьба «Интервидения-2026»

Саудовская Аравия не собирается отменять международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом сообщил специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой.

© Vadim_Nefedov/iStock.com

«Саудовская Аравия никаких на сегодняшний день причин для отмены этого проекта не видит», — передаёт его слова ТАСС.

Днем ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил сомнение, что конкурс в 2026 году состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива. По его мнению, мероприятие могут перенести из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

Финал «Интервидения-2025» прошел в сентябре в московской Live Arena. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на конкурсе представлял певец Shaman.

