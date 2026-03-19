Стала известна судьба «Интервидения-2026»

Организаторы не планируют отменять «Интервидение» в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия не собирается отменять международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом сообщил специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой.
«Саудовская Аравия никаких на сегодняшний день причин для отмены этого проекта не видит», — передаёт его слова ТАСС.
Днем ранее продюсер Иосиф Пригожин выразил сомнение, что конкурс в 2026 году состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива. По его мнению, мероприятие могут перенести из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.
Финал «Интервидения-2025» прошел в сентябре в московской Live Arena. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он получил хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию на конкурсе представлял певец Shaman.