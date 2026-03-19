«Сейчас таких хитов нет»: Буланова рассказала, по какой эпохе тоскует

Певица Татьяна Буланова призналась, что часто испытывает ностальгию по двухтысячным годам. Артистка объяснила, что именно в этот период отечественная музыкальная индустрия начала развиваться самостоятельно.

«У нас начали писать качественные песни, снимать очень крутые видеоролики, клипы. Многие хиты тех времен звучали как-то по-особенному. Ты иногда переслушиваешь песни тех времен и задумываешься, почему сейчас нет таких хитов. Получается, что нулевые по праву можно назвать золотой эпохой российской музыкальной индустрии», — сказала Буланова. Её слова передаёт Общественная служба новостей.

По словам исполнительницы, то время запомнилось отсутствием каких-либо ограничений. Она добавила, что в магазинах тогда начали появляться невиданные ранее товары, что приносило массу новых впечатлений.

Буланова также отметила, что ее главные хиты были созданы именно на заре двухтысячных. Это согревает её душу и заставляет с теплом вспоминать ту эпоху.

Эксперты объяснили, как Татьяна Буланова стала новым кумиром зумеров