Власти считают, что концерт BTS принесёт миллиарды Южной Корее

Власти Южной Кореи ожидают, что предстоящее выступление популярной группы BTS принесет стране многомиллиардную выручку. Об этом заявил министр финансов республики Ку Юн Чхоль.

© Соцсети BTS

По словам чиновника, концерт в центре Сеула создаст кумулятивный экономический эффект на триллионы вон. При этом он подчеркнул, что незримое влияние события будет еще более значимым.

«Уже завтра состоится концерт BTS. Этот концерт не только создаст экономический эффект на триллионы вон, но его незримое влияние будет куда более важным», — сказал министр в соцсети X.

Он также обратил внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Ку Юн Чхоль выразил надежду, что место проведения концерта станет символом гармонии и мира. По его словам, возвращение группы вселяет надежду многим людям. Он добавил, что властям хотелось бы скорейшего завершения войны и возвращения экономики к нормальному состоянию.

Корейский институт культуры и туризма оценил возможный экономический эффект от выступления в 1,2 трлн вон, что примерно соответствует $900 млн. Сумма учитывает туристические затраты, доходы от интеллектуальной собственности и повышение узнаваемости национального бренда.

По подсчётам аналитиков Bloomberg только один концертный день BTS принесёт местной экономики около $177 млн.

Как передаёт корреспондент ТАСС, в центре южнокорейской столицы уже появились приветственные плакаты, адресованные поклонникам коллектива. По оценкам властей, на концерте соберутся несколько сотен тысяч человек.

Это будет первое выступление BTS с 2022 года. Оно состоится после вынужденной паузы, связанной с прохождением участниками срочной службы в армии. 20 марта группа выпускает свой первый после возвращения альбом Arirang, названный в честь традиционной корейской песни. В дальнейшем музыканты отправятся в мировое турне.

Тест на знание K-pop-группы BTS: отличите абсурдную правду от мифов