«Иванушки» определились с названием после закона об англицизмах

Николай Долгин

Коллектив «Иванушки International» не станет менять написание своего названия, несмотря на ранее прозвучавшее предложение продюсера Игоря Матвиенко. Об этом сообщил солист группы Андрей Григорьев-Апполонов.

«Иванушки» определились с названием после закона об англицизмах
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

До этого народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что коллективу, возможно, придётся отказаться от англицизма в своём имени в связи с общественным обсуждением этой темы. По его версии, группа впредь будет называться и писаться как «Иванушки», а слово International окажется зачеркнуто.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске», — сказал Григорьев-Апполонов, подчеркнув, что «мы "Иванушки International" всегда». Его слова передаёт ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС заявил, что российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы. Кроме того, с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Согласно документу, вся публичная информация для потребителей на вывесках, указателях и табличках должна размещаться на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

Похищение, ссоры и смерть солистов: «Иванушки» празднуют 30 лет на сцене