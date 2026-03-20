«Иванушки» определились с названием после закона об англицизмах

Коллектив «Иванушки International» не станет менять написание своего названия, несмотря на ранее прозвучавшее предложение продюсера Игоря Матвиенко. Об этом сообщил солист группы Андрей Григорьев-Апполонов.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

До этого народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что коллективу, возможно, придётся отказаться от англицизма в своём имени в связи с общественным обсуждением этой темы. По его версии, группа впредь будет называться и писаться как «Иванушки», а слово International окажется зачеркнуто.

«Просто Игорь Игоревич очень круто хайпанул. Прямо респект ему, очень вовремя, как раз на фоне борьбы с англицизмами. Мы были в это время в отпуске», — сказал Григорьев-Апполонов, подчеркнув, что «мы "Иванушки International" всегда». Его слова передаёт ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС заявил, что российские артисты не должны использовать иностранные псевдонимы. Кроме того, с 1 марта вступил в силу федеральный закон о защите русского языка. Согласно документу, вся публичная информация для потребителей на вывесках, указателях и табличках должна размещаться на русском языке. Исключение сделано для фирменных наименований и товарных знаков.

Похищение, ссоры и смерть солистов: «Иванушки» празднуют 30 лет на сцене