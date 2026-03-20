BTS выпустили первый альбом после дембеля: патриотизм с оглядкой на Запад

K-pop-группа BTS выпустила альбом Arirang после возвращения участников из армии: патриотизм с оглядкой на Запад
Южнокорейский бойз-бэнд BTS представил новый студийный альбом Arirang, который поклонники ждали больше пяти лет. Пластинка, состоящая из 14 треков, стала первой работой группы после возвращения всех семерых участников из армии.
Ожидания от альбома были огромными, ведь такие большие перерывы для жанра K-pop совершенно не свойственны. Уже 21 марта BTS дадут бесплатный концерт в центре Сеула, на который, предположительно, придут 250 тысяч зрителей. В апреле же группа отправится в мировой тур, в рамках которого они проведут более 70 шоу. Ажиотаж по поводу возвращения BTS настолько велик, что даже президент Мексики написала обращение к правительству Южной Кореи с просьбой организовать больше выступлений BTS в её стране.
Как патриоты своей родины, только что вернувшиеся с военной службы, BTS в новом альбоме решили прославить Южную Корею. Пластинка названа в честь народной песни Ариран, которую в Корее считают неофициальным гимном. Она повествует о любви, разлуке и тоске, что идеально вписывается в дембельский контекст лонгплея. Мотивы композиции можно услышать в открывающем треке Body to Body.
Несмотря на большую любовь к своей стране и культуре, большая часть лирики всё же написана на английском. В главном треке с пластинки Swim и вовсе нет корейского языка. Это доказывает, что сейчас BTS ориентируются на зарубежную аудиторию, а не на своих соотечественников.
Если ещё пять лет назад BTS возглавляли чарты со слащавыми ретропоп-хитами вроде Dynamite и Butter, то в Arirang они вспомнили о своём раннем звучании. Первые треки наполнены бунтарской хип-хоп-энергией, похожей на ту, что была у группы в дебютном альбоме Dark & Wild. Как истинные рэперы, они наслаждаются своей славой и затыкают рты критикам.
Резкая смена настроения происходит в треке No.29, в котором нет ни музыки, ни слов — лишь звон колокола Великого короля Сондока, признанного национальным сокровищем № 29 в Южной Корее. За ним следуют более интроспективные песни, в которых BTS делятся своими страхами. «Я не могу сойти с этой карусели. Она закручивает меня. Я делаю всё возможное, но не могу остановиться», — поют участники в композиции Merry Go Round, намекая на тяжести жизни суперзвёзд. В конец альбома попали романтичные треки, в которых есть даже лёгкая нотка эротики. Например, в песне Like Animals лирический герой предлагает своей возлюбленной провести вместе всю ночь и стать животными. В этом же треке можно услышать несвойственные для BTS жёсткие электрогитары.
Над альбомом работал целый пантеон маститых продюсеров от Diplo до Кевина Паркера из Tame Impala. При этом в нём нет взрывных поп-хитов. Группа, горя желанием делать музыку, отображающую их собственные вкусы, поставила на первое место сложные биты и структуру. «Мы много думали о том, что значит “быть собой”. Мы сфокусировались не на грандиозных манифестах, а на нас самих, на понятии “мы”», — рассказал один из рэперов коллектива Шуга в интервью, опубликованном на портале Naver.
Хотя может показаться, что в лонгплее не за что зацепиться, после второго и третьего прослушивания треки начинают западать в голову. Из-за их спокойствия и рефлексивности композиции не оставляют после себя приторного послевкусия, за которое часто ругают K-pop. К тому же фанаты, скорее всего, оценят личную лирику, которую можно воспринимать как долгожданный разговор BTS со своей аудиторией.
