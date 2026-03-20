BTS выпустили первый альбом после дембеля: патриотизм с оглядкой на Запад

Южнокорейский бойз-бэнд BTS представил новый студийный альбом Arirang, который поклонники ждали больше пяти лет. Пластинка, состоящая из 14 треков, стала первой работой группы после возвращения всех семерых участников из армии.

© Соцсети BTS

Ожидания от альбома были огромными, ведь такие большие перерывы для жанра K-pop совершенно не свойственны. Уже 21 марта BTS дадут бесплатный концерт в центре Сеула, на который, предположительно, придут 250 тысяч зрителей. В апреле же группа отправится в мировой тур, в рамках которого они проведут более 70 шоу. Ажиотаж по поводу возвращения BTS настолько велик, что даже президент Мексики написала обращение к правительству Южной Кореи с просьбой организовать больше выступлений BTS в её стране.

Как патриоты своей родины, только что вернувшиеся с военной службы, BTS в новом альбоме решили прославить Южную Корею. Пластинка названа в честь народной песни Ариран, которую в Корее считают неофициальным гимном. Она повествует о любви, разлуке и тоске, что идеально вписывается в дембельский контекст лонгплея. Мотивы композиции можно услышать в открывающем треке Body to Body.

Несмотря на большую любовь к своей стране и культуре, большая часть лирики всё же написана на английском. В главном треке с пластинки Swim и вовсе нет корейского языка. Это доказывает, что сейчас BTS ориентируются на зарубежную аудиторию, а не на своих соотечественников.

Если ещё пять лет назад BTS возглавляли чарты со слащавыми ретропоп-хитами вроде Dynamite и Butter, то в Arirang они вспомнили о своём раннем звучании. Первые треки наполнены бунтарской хип-хоп-энергией, похожей на ту, что была у группы в дебютном альбоме Dark & Wild. Как истинные рэперы, они наслаждаются своей славой и затыкают рты критикам.

Резкая смена настроения происходит в треке No.29, в котором нет ни музыки, ни слов — лишь звон колокола Великого короля Сондока, признанного национальным сокровищем № 29 в Южной Корее. За ним следуют более интроспективные песни, в которых BTS делятся своими страхами. «Я не могу сойти с этой карусели. Она закручивает меня. Я делаю всё возможное, но не могу остановиться», — поют участники в композиции Merry Go Round, намекая на тяжести жизни суперзвёзд. В конец альбома попали романтичные треки, в которых есть даже лёгкая нотка эротики. Например, в песне Like Animals лирический герой предлагает своей возлюбленной провести вместе всю ночь и стать животными. В этом же треке можно услышать несвойственные для BTS жёсткие электрогитары.

Над альбомом работал целый пантеон маститых продюсеров от Diplo до Кевина Паркера из Tame Impala. При этом в нём нет взрывных поп-хитов. Группа, горя желанием делать музыку, отображающую их собственные вкусы, поставила на первое место сложные биты и структуру. «Мы много думали о том, что значит “быть собой”. Мы сфокусировались не на грандиозных манифестах, а на нас самих, на понятии “мы”», — рассказал один из рэперов коллектива Шуга в интервью, опубликованном на портале Naver.

Хотя может показаться, что в лонгплее не за что зацепиться, после второго и третьего прослушивания треки начинают западать в голову. Из-за их спокойствия и рефлексивности композиции не оставляют после себя приторного послевкусия, за которое часто ругают K-pop. К тому же фанаты, скорее всего, оценят личную лирику, которую можно воспринимать как долгожданный разговор BTS со своей аудиторией.

