«Это боевик»: Киркоров стал жертвой вымогателей из-за «Жестокой любви»

Десять лет назад на международной музыкальной сцене разгорелся нешуточный скандал. Французский артист Дидье Маруани, получивший известность как лидер электропоп-группы Space, обвинил Филиппа Киркорова в плагиате. Последовали взаимные иски, задержания и нелестные высказывания в прессе. «Рамблер» вспоминает историю скандала и размышляет, мог ли Маруани действительно претендовать на компенсацию за нарушение авторских прав.

История конфликта

Конфликт между российским поп-певцом и французским электронщиком разгорелся в ноябре 2016 года. Маруани указал Киркорову на сходства между композициями Symphonic Space Dream и «Жестокая любовь». Обе песни вышли в 2002 году.

Француз даже обратился в автономную некоммерческую организацию «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований», чтобы установить факт заимствования. Эксперты установили, что хит Киркорова заимствует музыкальное наполнение песни Маруани на 43,27%, а тематическое — на 31,25%. Француз также указал на вину композитора Олега Попкова, написавшего «Жестокую любовь» для Киркорова.

Лидер Space требовал, чтобы российский коллега перестал исполнять спорную песню вживую, а также выплатил ему моральную компенсацию больше 75 миллионов рублей. Иск был подан в Мосгорсуд, но отклонён: как заявили в инстанции, этим делом должен заниматься районный суд.

Первой реакцией Киркорова было отрицание. Его пресс-секретарь Антон Коробов-Землянский заявил ТАСС, что Маруани просто пытается напомнить о себе за счёт известного российского певца. А вот Олег Попков оскорбился и заявил, что песня была написана ещё в середине 90-х и входила в репертуар группы «Чудо-остров». Композитор даже предположил, что это Маруани украл у него песню, а не наоборот.

К концу ноября спор, казалось, разрешился, но конфликт разгорелся по новой, когда Маруани и его адвокат Игорь Трунов были арестованы за вымогательство. Ироничности ситуации добавило то, что артист и юрист направлялись на заключение мирного соглашения с Филиппом Киркоровым. Позже стало известно, что Маруани и Трунова подозревали в вымогательстве в сумме миллиона евро у российского короля поп-музыки. Арест продлился восемь часов, но вина не была доказана. Впоследствии адвокат Киркорова Александр Добровинский и вовсе заявил, что Маруани пытались разыграть блогеры Вован и Лексус, но розыгрыш вышел из-под контроля. Сам исполнитель хита «Жестокая любовь» в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал происходящее «настоящим боевиком», а себя — его «невольным участником».

В 2019 году Маруани предпринял ещё одну попытку получить деньги с Киркорова. Француз заявился в Таганский суд Москвы и заявил, что требует с российского певца 272 миллиона долларов. Маруани также намеревался подать в суд на адвоката Киркорова Александра Добровинского: музыкант хотел взыскать моральную компенсацию за клевету и потенциальную порчу деловой репутации. Иск так и не был подан, а Таганский суд так и не дал ход делу. После трёх лет слухов и переругиваний затяжной конфликт перешёл в стадию затишья.

Маруани против Киркорова: сравниваем спорные песни

На самом деле, спорные песни записаны в двух абсолютно разных жанрах. «Жестокая любовь» — это цепляющая баллада о расставании. Symphonic Space Dream — танцевальный диско-хит о перерождении, вызванном ярким романтическим чувством. В тексте оригинала даже встречается упоминание «эротической любовной темы».

Содержательно песни действительно совпадают, ведь обе композиции посвящены любви. Это чувство, впрочем, представлено в таких противоположных вариациях, что говорить о прямом или даже частичном заимствовании бессмысленно. К тому же большинство поп-хитов посвящены именно любви, но это не значит, что все артисты бесконечно воруют друг у друга.

С точки зрения музыки всё не так однозначно: мелодии в припевах очень похожи, хотя манера исполнения Киркорова и солистки Space Деборы Купер отличается. Российский артист повторяет строчку «Я не знал», а американская певица уверенно допевает свои строчки без каких-либо повторений. Но в остальном сходство очевидно, так что взаимные претензии музыкантов вполне понятны. Тем не менее кто из двух противников совершил заимствование и было ли оно намеренным, сказать тяжело.

Своё мнение по песне также высказал советский и российский бард Юрий Лоза. Беседуя с «Комсомольской правдой» в 2016 году, артист высказал мнение, что Маруани не стоило адресовать претензии к Киркорову, ведь тот не сочинял её, а просто исполнил. Тем не менее Лоза не сомневался в том, что песня была украдена.

Песня украдена. Это очевидно. 45 процентов совпадения не может быть случайным. Только кто у кого первый слизал мелодию, — неизвестно. Поэтому единственное, в чем следует сейчас разобраться: кто эту песню спёр первым. Киркоров к этому точно не имеет отношения.

Лоза отметил, что до этой истории не слышал имени Олега Попкова. Музыкант также предположил, что конфликт был выгоден Киркорову, получившему неплохой пиар.

