Джарахов прощается с Моной, Ваня Дмитриенко травится ртутью: новые песни

Певицы Лолита и Green Apelsin поют о волках на городских улицах и в лесах, а Татьяна Буланова запускает колесо фортуны. Эльдар Джарахов скучает по бывшей девушке, а Ваня Дмитриенко, наоборот, побаивается своей возлюбленной. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках русскоязычной музыки за неделю.

Синглы

Ваня Дмитриенко — Ртуть

Жанр: тёмный поп-рок.

После ряда экспериментов с хип-хопом и электроникой Ваня Дмитриенко вернулся к драматичному поп-року, который сделал его звездой 2025 года. «Ртуть» записана в той же звуковой и поэтической стилистике, что и хиты «Шёлк» и «Настоящая»: это мрачный рок о яркой, но в чём-то запретной и токсичной любви. Дмитриенко выстраивает сюжет на драматичных образах «любви, похожей на ртуть», «объятий ночи» и «стонущего времени», а энергичные гитары в сочетании с фортепиано и грозными барабанами придают композиции сумрачного обаяния.

Джарахов — без названия

Жанр: меланхоличный хип-хоп.

14 марта поп-певица Mona и рэпер Эльдар Джарахов объявили о расставании. Их отношения продлились полтора года и завершились, по словам артистов, на дружеской ноте. Это не помешало Джарахову за два дня написать новый трек и выложить в Сеть, даже не придумав название. В качестве обложки музыкант выбрал приветственное письмо от сотрудников отеля на острове Маврикий, адресованное ему и некой спутнице. Её фамилия предусмотрительно зачёркнута, но детали трека вполне чётко указывают на её личность.

Меланхоличная рэп-композиция с фортепианными нотками длится чуть меньше двух минут. В ней Джарахов размышляет о причинах, привёдших к разрыву, и будущем, в котором ему будет сложно сближаться с новыми девушками. Текст изобилует биографическими отсылками: к примеру, рэпер зовёт возлюбленную — «тёплым Ростовом», упоминает её хит «Иордан» и даже обращается по имени. В конце концов Джарахов делает вывод, что «его загоны не стоили его слёз», невольно раскрывая публике причины расставания. Сама Mona не комментировала новый трек бывшего парня и в целом анонсировала временный уход из соцсетей.

Лолита — Красная Шапочка

Жанр: мрачный поп-рок.

Певица Лолита выпустила нечто вроде современной интерпретации сказки о Красной Шапочке. В новой версии юная героиня не просто не доходит до бабушки, но становится жертвой на полпути к её дому. Волков Красная Шапочка встречает не в лесу, а на городских улицах, ещё недавно не внушавших никакой опасности. Охотники, которым предстоит помочь бедняжке, в сюжете всё же появляются, но финал остаётся открытым: спасена Красная Шапочка или нет, неизвестно.

Дополнительного саспенса композиции добавляют образы «дождевые иглы», «лабиринты улиц» и волчий вой: его, увы, исполнила не Лолита, а вокалистка Евгения Никитина. Куплеты записаны в простой поп-аранжировке, но к припевам к ней прибавляется мощная рок-энергетика. Композиция вполне соответствует тренду на короткие треки: её хронометраж составляет чуть меньше трёх минут. Увы, песня слишком коротка, чтобы соответствовать амбициозной и интересной задумке.

Green Apelsin — Лес

Жанр: инди-фолк.

Рандеву с волками на этой неделе также состоялось у якутской певицы Анжелы Жирковой, выступающей как Green Apelsin. В отличие от старшей коллеги, артистка выбрала для композиции вполне типичную для этих животных локацию — лес. Поначалу он предстаёт как безопасное место для диких зверей, но по мере развития сюжета становится полноценным полем боя. Артистка выбирает лирическим героем волка, который остался без семьи и теперь мечтает о мести. Контраст между хищной натурой и нежными чувствами придаёт песне глубины, а меткая лирика превращает гитарную балладу в красивую трагическую поэму.

Татьяна Буланова — Колесо фортуны

Жанр: солнечный ретропоп.

Трудяга Татьяна Буланова представила очередную новинку, которой будто приветствует грядущий апрель. «Колесо фортуны» — это весёлый трек в винтажной синти-поп-аранжировке, напоминающей о ретродискотеках. В тексте композиции Буланова философски рассуждает, что удача в поисках любви может улыбнуться каждому, и призывает слушателей «не теряться в суете». Солнечная новинка придётся по вкусу одиноким оптимистам, которые надеются найти новую любовь этой весной.

Альбомы

hehehe — Из дома в дом

Жанр: гитарный инди.

Для кого: для мечтательных меланхоликов.

Молодая инди-группа hehehe выпустила тихий, но интересный мини-альбом «Из дома в дом». На протяжении пяти композиций общей длительностью в 20 минут солистка Катя Полушкина рассуждает о жизни среди людей, отношениях и страхах, но неизменно приходит к позитивным выводам. Большая часть релиза исполнена в минималистичных инди-аранжировках, но при этом группа по-разному использует гитары, так что назвать звучание однотипным язык не повернётся. По сути, hehehe выпустили пять душевных песен для думающих людей, где размышления неизменно заканчиваются меланхоличными, но искренними улыбками.

Гранж — Попса

Жанр: наглый молодёжный рок.

Для кого: для нестареющих бунтарей.

Молодая группа «Гранж», известная как единственные рок-резиденты лейбла Gazgolder, представили второй студийный альбом. Его название «Попса» — не описательное, а скорее насмешливое, и оно отлично отражает настроение релиза. После серьёзного и в чём-то философского дебюта, вошедшего в топ лучших альбомов 2025-го по версии «Рамблера», «Гранж» явно почувствовали себя рок-звёздами. Теперь они свободно насмехаются над ожиданиями окружающих, надменными бывшими и чем ещё только не. Команда делает это с резкостью и грубостью, бьющей фонтаном молодости, что придаёт релизу особого обаяние.

Звучание альбома прямо противоположно его названию: команда пробует себя и в поп-панке, и в напористом рэп-метале в духе Limp Bizkit, и в минималистичном роке. «Гранж» исследуют собственные творческие границы с энтузиазмом, поэтому их второй альбом звучит весело, взрывоопасно и увлекательно.

