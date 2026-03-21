Пугающий орган Muse и депрессивный Снуп Дог: послушайте эти новые песни

Инди-рокеры Death Cab For Cutie страдают от травматичных воспоминаний, а группа Muse и шведская поп-певица Loreen, наоборот, стремятся к своим возлюбленным. Поп-панки Zebrahead грозятся всё поджечь, а юная Несса Барретт примеряет на себя образ роковой женщины. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Muse — Be With You

Жанр: воодушевляющий электророк.

Британская рок-группа Muse анонсировала альбом The Wow! Signal, который должен выйти 26 июня. Be With You — это второй сингл в его поддержку и первый релиз коллектива в этом году. Композицию открывает величественный орган, после чего вступает вокалист Мэттью Беллами. В привычной для себя полуоперной манере артист поёт о разрушенной жизни, спасти которую может только большая любовь.

Длительное интро сменяется пульсирующим электронным битом, который разрушает мрачную атмосферу и обещает лирическому герою счастливое будущее. Только к финалу композиции Muse вспоминают, что когда-то начинали как рок-группа, и выдают рычащее гитарное соло. Свежая композиция отлично вписывается в стилистику, которую команда разрабатывает последние десять лет. Muse не предлагают ничего нового, но по-прежнему делают качественную музыку в нише электронного рока, а в их случае этого более чем достаточно.

Death Cab For Cutie — Riptides

Жанр: оптимистичный инди-рок с двойным дном.

В следующем году американская инди-группа Death Cab For Cutie отмечает 30-летие на сцене. Готовясь к красивой дате, команда анонсировала 11-й альбом и выпустила первый сингл в его поддержку.

Riptides — это бодрая инди-рок-композиция об отношениях, хорошо представляющая очертания и тематику грядущего релиза. Лирика идёт вразрез с энергичным звучанием и рассказывает о панической атаке, постепенно настигающей фронтмена Бена Гиббарда прямо посреди концерта. Её вызывает случайное воспоминание о недавно пережитом разводе. В конечном счёте в аранжировке тоже проступают тревожные нотки, благодаря чему Riptides звучит как солнечный день, внезапно прервавшийся проливным дождём.

Следующий альбом Death Cab For Cutie называется I Built You A Tower, его премьера намечена на 5 июня 2026 года. В лонгплей войдёт 11 композиций, а хронометраж составит чуть меньше 40 минут.

Zebrahead — Burn Burn Burn

Жанр: взрывной поп-панк.

Американская поп-панк-команда Zebrahead выпустила свежий трек о нестерпимом желании кого-нибудь поджечь. Новинка сочетает в себе зажигательные партии электрогитар, пулемётные барабаны и ехидную читку о гневе и конфликтах с окружающими. Хотя трек длится всего две с половиной минуты и не ломает жанровых границ, Burn Burn Burn обладает весьма заразительной энергетикой и придётся по вкусу многим ценителям рок-музыки.

Snoop Dogg — Heart In Need Of A Hug

Жанр: меланхоличный хип-хоп.

Известный рэп-артист Snoop Dogg выпустил нетипичную для себя новинку. Heart In Need Of A Hug — это композиция с меланхоличной читкой и мягким Lo-Fi-битом. Артист печально рассуждает о своём образе жизни: постоянных перелётах, воспоминаниях о бывших возлюбленных и необходимости постоянно засыпать в одиночестве. Музыкант знает, что известен хорошим настроением и чувством юмора, поэтому добавляет, что за каждой улыбкой скрываются морщинки и печаль. В итоге рэпер зовёт себя «сердцем, которому требуются объятия». Удивительно ретроспективный трек открывает культового музыканта с новой стороны, а мультяшная обложка с сердцем, тянущим руки к слушателю, добавляет ситуации трогательности.

Loreen — Coming Close

Жанр: танцевальный поп.

Шведская певица Лорин, известная двумя победами на конкурсе «Евровидение», выпустила последний сингл в поддержку грядущего альбома Wildfire. Его премьера должна состояться 27 марта.

Coming Close — это воздушный электронный трек о предвкушении, которое человек испытывает при скорой встрече с любовью. Созданная продюсерами Чарли Мартином и Джо Хаусли аранжировка искусно сочетает растущее напряжение и вдохновение, присущее любому новому началу. Символически трек вполне можно назвать барабанной дробью перед грядущей премьерой лонгплея.

Альбомы

St. Vincent — Live In London! (BBC Proms at the Royal Albert Hall)

Жанр: альт-поп в сопровождении симфонического оркестра.

Для кого: для ценителей прекрасного.

Английская альт-поп-артистка Энни Кларк, она же St. Vincent, выпустила красивый живой альбом, записанный в концертной мекке Лондона — королевском Альберт-холле. Помимо неё, на сцену вышел симфонический оркестр под руководством дирижёра Джулса Бакли. Столь изысканное живое сопровождение придало и без того красивым песням Кларк красок, размаха и кинематографичности. Настоятельно не рекомендуем пропускать релиз, если вы считаете себя эстетом и ценителем высокого искусства.

Nessa Barrett — Jesus Loves a Primadonna

Жанр: тёмный альт-поп.

Для кого: для королев драмы, предпочитающих чёрное.

Поп-артистка Несса Барретт, получившая славу в TikTok, сменила эстетику юной секс-бомбы на мрачную женственность и выпустила соответствующий мини-альбом. Обложка нового релиза отсылает к образу Евы Грин из фильма «Город грехов», но на этом стилистические эксперименты не заканчиваются. Барретт также внесла заметные изменения в свою лирику, сосредоточившись на мрачных символах вроде «грязных танцев», «мучеников за стриптиз» и «почерневшем сердце».

При этом самой Барретт чего-то недостаёт, чтобы эстетический переход звучал органичным. Её девичий голос выбивается из стиля, требующего зрелости и крепкой уверенности в себе. В печальных балладах об отравляющей любви артистка по-прежнему звучит достойно, но в остальных случаях заслуживает лишь похвалы за смелость, но не высокой оценки.

