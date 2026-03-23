Главное в музыке: судьба «Интервидения», звезда «Слова пацана» сыграет Басту

Стало известно, состоится ли «Интервидение» в Саудовской Аравии, а биографическая картина про рэпера Басту нашла исполнителя главной роли среди состава популярного сериала «Слово пацана». Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

«Иванушки» решили не менять написание названия

Музыкальный коллектив «Иванушки International» оставит своё название в прежнем виде. Ранее продюсер Игорь Матвиенко предположил, что из-за борьбы с англицизмами группе, возможно, придется убрать иностранное слово, оставив только «Иванушки». Однако солист Андрей Григорьев-Апполонов пояснил, что предложение коллеги было эффектным хайпом, а сами артисты не планируют ничего менять и останутся «Иванушки International». Ранее в Госдуме высказывались против использования псевдонимов на иностранном языке. С 1 марта вступил в силу закон, предписывающий размещать публичную информацию на русском языке, хотя для брендов и товарных знаков предусмотрены исключения.

Экономический эффект от концерта BTS оценили в миллиарды

Глава минфина Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил, что выступление группы BTS принесет экономике страны многомиллиардную выручку. По его словам, совокупный эффект от шоу в центре Сеула составит триллионы вон. Чиновник также выразил надежду, что место проведения концерта станет символом мира на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Согласно подсчетам Корейского института культуры и туризма, экономический эффект может достичь 1,2 трлн вон (около $900 млн) с учетом туризма и роста узнаваемости бренда. По данным Bloomberg, только один концертный день принесет местной экономике около $177 млн. Это первое выступление коллектива после паузы, связанной с армией, с 2022 года.

Организаторы не намерены отменять «Интервидение» в Саудовской Аравии

Проведение музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии остаётся в силе. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, отметив, что у принимающей стороны нет оснований для отмены проекта. Ранее продюсер Иосиф Пригожин усомнился в том, что мероприятие состоится на территории королевства или в странах Персидского залива в 2026 году, связывая возможный перенос со сложной обстановкой в регионе. Финал прошлого «Интервидения» проходил в Москве, где победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук, получивший 30 млн рублей. Россию на конкурсе представлял Shaman.

Объявлен исполнитель роли Басты в биографическом фильме

В биографической ленте «Баста. Начало игры» главную роль исполнит актёр Слава Копейкин, сыгравший в «Слове пацана». Действие картины развернется в Ростове-на-Дону в начале 2000-х, где Василий Вакуленко проходил путь становления как артист. Сюжет охватит поиск стиля, преодоление трудностей и вражды, а также историю любви и дружбы, которые привели к выбору в пользу музыки. Сам Василий Вакуленко отметил внешнее сходство с актёром и его профессиональный подход к погружению в образ. Продюсерами проекта выступают Тимур Вайнштейн, Эдуард Илоян и другие. Созданием фильма занимаются кинокомпания ТЕМП и онлайн-кинотеатр START.

«Оскар» за музыку присудили «Грешникам» и анимационному фильму

Американская киноакадемия вручила награды в музыкальных номинациях фильму «Грешники» и мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов». Композитор вампирскома триллера Людвиг Йоранссон получил статуэтку за лучший саундтрек. Эта победа стала для него третьей в XXI веке, что является рекордом для столетия. В своей работе для картины, действие которой происходит в 1932 году, он использовал подлинные гитары той эпохи. Лучшей песней была признана композиция Golden из мультфильма о кей-поп-группе, борющейся с нечистью. Ранее песни этого жанра не номинировались на «Оскар».

Релиз недели

Мартин – чужие рассветы

Музыкальный продюсер и певец Мартин выпустил жизнеутверждающий поп-рок-трек. В соцсетях он выразил надежду, что композиция станет гимном этой весны. Благодаря незамысловатому, но цепкому припеву и приятному вокалу шансы у «чужих рассветов» на это определённо есть.

Материал недели

«Денег всегда мало»: группа «Вирус» о статусе легенд, ИИ и голых немцах

Электро-поп-группа «Вирус» отметила в 2025 году 25 лет на сцене. «Рамблер» взял интервью у коллектива и узнал, как ему удается сохранять актуальность, а также причины ностальгии по 90-м и перспективы искусственного интеллекта в музыке.

