Нейросетевой хит с криминальным жаргоном стал хитом

В России 2026 год начался с повальной популярности песен, созданных с помощью нейросетей. Среди них оказался трек «На мурмулях», поднявший старый жаргонизм и вернувший его в активный лексикон россиян. «Рамблер» рассказывает историю композиции и раскрывает, кто стоит за её созданием.

Это Радио — «На мурмулях»: текст песни

Мур мур мур,

Мур мур мур,

Залетает типурелло на мурмулях,

Я тоже хочу на брендах так клёцать.

Быстрый кричит мне: «Что за суета?»,

Хватит хоботиться, пора нам на волю,

Заводи железного, поедем к медведям,

Время идти туда, где мурчат, мурумур идём на торпеде.

Эй! ты! Слышь, брат?

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело,

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело.

Все вокруг посыпались по своим делам,

Тут типы подняли шум и дали газу,

Брат налетел, дал хабаря,

Два таких манжета быстро свинтили шарниры,

Если не борщишь, не рвёшь кобуру,

За лишак прощаешь, брат, держи победу.

Эй! ты! Слышь, брат?

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело,

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело.

Если ты в каком-то клоповнике был,

Если никому по гриве не бил,

Если ты никого не ужалишь,

Если ты никому не дашь почавкать —

Значит, ты в тумане, значит, ты в тумане, брат.

Эй! ты! Слышь, брат?

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело,

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело.

Я здесь не левый пассажир (эй, гусь),

Гуси мои давно улетели,

Заводи, дай газ, гони колесницу,

Эй дави, дави, брат, на полную,

Здесь не место тем, кто забыл про слово.

Эй! Ты! Слышь, брат?

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело,

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело.

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело,

Мурумурмур, двигаюсь на мурмулях,

Мурумурмур, на мурмулях на дело.

Это Радио — «На мурмулях»: история создания, смысл

Песня «На мурмулях» вышла 10 октября 2025 года. Её автор — музыкант Михаил Перегудов, автор проектов «Это радио» и NemishaAI. Стоит отметить, что Перегудов никогда не скрывал, что использует для создания своих песен нейросети.

Само выражение «на мурмулях» возникло больше десяти лет назад. Оно использовалось в разных контекстах, но преимущественно означало «с уверенностью, вызванной финансовым благосостоянием». «Мурмули» в этом контексте могут означать, например, качественную брендированную обувь или красивую, нарядную одежду.

Впрочем, «на мурмулях» — не единственный жаргонизм в композиции. Её герой также предлагает слушателю «не хоботиться» и вырваться на волю. Это означает «оставить стабильное дело» и рискнуть. «Завести железного» значит включить автомобиль или другое транспортное средство, а «дать хабаря» — откупиться. В песне «На мурмулях» герои откупаются от неких «манжетов»: этим словом в криминальных кругах могут описывать людей в деловых костюмах.

Перегудов создал песню, шутливо провозглашающую братский кодекс и понятия о чести, свойственные криминальным авторитетам. Подобная тематика остаётся актуальной в поп-музыке, а уверенное звучание сделало из забавной нейросетевой генерации настоящий хит.

