Американскую поп-звезду уличили в краже у российского рэпера

В социальной сети TikTok разгорелась новая дискуссия о плагиате. Пользователи отметили сходство между песнями «Кайфоград» российского рэпера Славы КПСС и Nobody's Son поп-певицы Сабрины Карпентер. «Рамблер» послушал обе композиции и разбирается, стоит ли в самом деле говорить о плагиате.

История композиций

Песня Славы КПСС «Кайфоград» была выпущена ещё в июне 2014 года. В 2023-м она была перезаписана для сборника «Любимые песни настоящих людей», а в 2024-м на неё вышел клип, снимавшийся в Таиланде. Продюсером новой версии выступил продюсер Александр Воронин, известный как spbwaves. Он также работал с молодыми российскими артистами CMH, Lida, Dead Blonde, Toxi$ и другими. На сегодня клип на ролик набрал 1,5 миллиона просмотров.

Сабрина Карпентер выпустила композицию Nobody's Son осенью 2025 года. Песня вошла в альбом Man's Best Friend. Участие в её создании приняли больше 20 человек: помимо самой исполнительницы, среди авторов указаны продюсеры, поэтесса Эми Аллен, множество звукоинженеров и сессионные музыканты. Кто именно придумал мелодию, ставшую предметом подозрений, неизвестно: это могла быть сама Карпентер или продюсеры лонгплея Джек Антонофф и Джон Райан.

Был ли плагиат: сравниваем треки

«Кайфоград» не стал международным хитом и не вирусился в TikTok, но это скорее говорит в пользу возможного плагиата. Карпентер популярна в США и странах Европы, в которых вряд ли массово знакомы с творчеством российских артистов. Если плагиат и задумывался, то он мог быть использован с мыслью, что никто всё равно не заметит. Но стала бы артистка так рисковать, чтобы испортить репутацию на пике популярности, — ещё большой вопрос.

Тематически песни сильно отличаются. Слава КПСС вольготно рассуждает о летнем отдыхе, пока на фоне играет электронный танцевальный бит. Мелодия в припеве не очень отчётлива, так как главную роль в композиции играет текст. В конце композиции тем не менее звучат напевные строчки о «лете в Кайфограде», которые и стали предметом спора.

Сабрина Карпентер в привычном для себя стиле меланхолично рассуждает о любовном предательстве. Тем временем в аранжировке используются живые инструменты — контрабас, клавишные и два разных саксофона. Артистка использует спорную мелодию в припеве и инструментальном проигрыше, звучащем следом. Фразовые отрезки в исполнении КПСС и Карпентер также звучат похоже: их голоса поднимаются выше, затем снова спускаются и вновь поднимаются, напоминая своего рода маятник. Карпентер тем не менее завершает припев вокальным приёмом из трёх ступеней: её голос поднимается на целых три ноты, хотя Слава КПСС ограничивается всего двумя.

Ни Сабрина Карпентер, ни Слава КПСС пока что не комментировали подозрения пользователей TikTok.

Артистка записывала Man's Best Friend в 2024 году — как раз когда вышла новая версия «Кайфограда». Спорные песни обладают схожими мотивами, но записаны в совершенно разных жанрах и с использованием разных инструментов. Поэтому говорить о плагиате со стопроцентной уверенностью не стоит. Даже если заимствование произошло, доказать его будет очень непросто.

