Оскуфели: нынешний вид этих секс-символов прошлого разобьёт вам сердце

В истории популярной музыки часто случалось так, что музыкальному таланту артиста соответствовала яркая сексуальная внешность. Но далеко не каждому удавалось её сохранить. «Рамблер» вспоминает истории зарубежных и отечественных музыкантов, покорявших женские сердца, но теперь вызывающих только слёзы.

Скуф — термин, зародившийся среди молодёжи в интернете. Обозначает мужчину старше 35 лет, запустившего свою внешность и ведущего пассивный образ жизни. Скуфы ворчливы, часто не реализованы в профессии и не отличаются высоким доходом.

Александр Серов

Александр Серов прославился в начале 80-х, уже перейдя порог юности и приближаясь к 30 годам. Возможно, именно его зрелая мужественность сделала из артиста кумира тысяч советских женщин. Поклонницы Серова влюбялись в его тёмную шевелюру, густые брови и особый голос. Благодаря тембру артиста нередко сравнивали с зарубежными певцами Энгельбертом Хампердинком и Томом Джонсом. Сотрудничество с композитором Игорем Крутым принесло Серову множество романтичных хитов, среди которых «Мадонна», «Я люблю тебя до слёз» и «Ты меня любишь».

Артист был женат лишь единожды с 1991-го по 2010 год. Брак со спортсменкой Еленой Стебенёвой закончился со скандалом. Бывшая супруга обвинила Серова в изменах, вспышках гнева и неуважительном отношении. На этом публичная казнь артиста не закончилась: в телеэфиры один за одним начали выходить программы о его внебрачных детях. Публичный имидж Серова, вероятно, мог бы выжить, если бы артист игнорировал ток-шоу и не приходил ругаться с бывшими партнёршами, но его репутация всё же была запятнана. Игорь Крутой даже заявлял в соцсетях, что отговаривал товарища от участия в скандальных программах, но Серов его не слушал.

У певца остаются преданные поклонницы, готовые закрыть глаза на его поведение. Тем не менее в глазах масс 74-летний Серов превратился в распутного скандалиста, растерявшего обаяние и харизму.

Андрей Губин

Пик славы Андрея Губина пришёлся на нулевые. Именно тогда при поддержке Леонида Агутина молодой артист выпустил романтично-наивный альбом «Мальчик-бродяга», покоривший сердца россиянок всех возрастов. Вся страна напевала хиты «Лиза» и «Девушки как звёзды», но в 2005 году Губин неожиданно для всех ушёл со сцены. По словам музыканта, на это его вынудила тяжёлая болезнь — левосторонняя прозопалгия лица, вызывающая сильнейшие лицевые боли. Из-за неё Губину тяжело двигаться, и даже поход в магазин становится настоящим испытанием.

На протяжении 20 лет артист время от времени появлялся в телеэфирах и давал интервью, с каждым разом вызывая у поклонников всё больше и больше вопросов. В 2024-м композитор Игорь Крутой устроил Губину творческий вечер на фестивале «Новая волна»: артист заявился на светское мероприятие в белом худи. В феврале 2026-го Губин дал интервью Ксении Собчак и не только назвал Крутого «интриганом», но и разнёс большинство представителей современной эстрады. Отдельные заявления артиста даже вызвали у зрителей сомнения в его психической адекватности — в частности, у продюсера Иосифа Пригожина.

Не исключено, что изменения во внешности и характере 51-летнего Губина объясняются его тяжёлой болезнью. И тем не менее его нынешний образ и поведение вызывают печальные эмоции.

Моррисси

Английский музыкант Стивен Моррисси прославился как лидер инди-группы The Smiths, появившейся в 1982 году. Группа просуществовала всего пять лет, но успела положить начало новому музыкальному жанру и собрать внушительную фан-базу как в Англии, так и за рубежом. Моррисси не боялся вальяжно вести себя на сцене, выходя в полурасстёгнутых рубашках и с объёмной причёской. На фотосессиях артист то и дело появлялся в очках и свитерах, воплощая нетипичный образ уверенного в себе ботаника. Природная харизма и стиль Моррисси сделали из него настоящую икону британского инди.

В 1987 году The Smiths объявили о распаде, вызванном внутренними противоречиями. Моррисси начал сольную карьеру. Почти за сорок лет артист выпустил четырнадцать сольных альбомов, потихоньку теряя в популярности и любви музыкальных критиков. Его последний лонгплей Makeup Is A Lie вышел в марте 2026-го после нескольких лет ссор с лейблами, политиками и бывшими коллегами. За это время Моррисси заработал неудобную репутацию капризного скандалиста, способного отменить концерт из-за недосыпа, простуды или «неработающего обогревателя». Внешне артист по-прежнему цепляется за отличительные черты своей молодости: он всё так же укладывает поредевшие волосы и выходит на сцену в расстёгнутых рубашках, хотя сегодня это выглядит совсем не так эффектно. Впрочем, именно тяжёлый характер даёт нам повод назвать некогда яркого артиста ворчливым 66-летним скуфом.

Эксл Роуз

Не менее сложным характером отличается Эксл Роуз, известный как вокалист хард-рок-группы Guns’n’ Roses. В середине 80-х он выходил на сцену с обнажённым торсом и в шортах, а банданы и солнечные очки стали неотъемлемой частью его жизненного образа. Длинные волосы, голубые глаза и правильные черты лица сделали артиста желанным для многих поклонниц Guns’n’Roses. Увы, уже тогда Роуз демонстрировал неприятные особенности характера.

Например, в 1991 году артист спрыгнул в толпу, чтобы отобрать у зрителя фотоаппарат. Завязалась драка, после которой концерт отменили. В 2006-м Роуз прошёлся по группе Eagles Of Death Metal, назвав их «голубями», а также обвинил гитариста Guns’n’Roses Слэша в работе с Майклом Джексоном. Внешне артист тоже начал сдавать: набрал вес, отказался от роскошной шевелюры и лишился юношеской искры в глазах. В 2026 году Guns’n’Roses продолжают выступать, и Эксл Роуз выглядит более-менее прилично, но его импульсивные взрывы на сцене порой всё же заставляют задуматься, что музыкант «уже не торт».

Винс Нил

Примерно в одно время с Guns’n’Roses развивалась глэм-метал-сцена и, в частности, — карьера группы Mötley Crüe. Эксл Роуз как-то раз даже бросил солисту команды Винсу Нилу вызов, предложив схлестнуться в боксёрском поединке, но сражение так и не состоялось. В годы популярности Mötley Crüe вели поистине рок-н-ролльный образ жизни: имели проблемы с наркотиками, попадали в полицию и враждовали с коллегами по метал-сцене. Винсу Нилу даже удалось убедить двух порноактрис записать с ним совместный ролик интимного характера.

Но эти времена остались позади. Хотя в 2018 году Mötley Crüe в очередной раз воссоединились, поклонников это не обрадовало: с тех пор они не раз указывали любимым музыкантам на падение их профессиональных навыков. Да и 65-летний Винс Нил набрал в весе благодаря своей горячей любви к алкоголю и пассивному образу жизни. Многие фанаты защищают артиста и напоминают недоброжелателям о его почтенном возрасте, но другие приводят в пример других пожилых музыкантов. К примеру, в сравнении с 71-летним Ди Снайдером из глэм-метал-группы Twisted Sister Нил явно проигрывает.

Андрей Разин

Хотя большинство поклонниц «Ласкового мая» мечтали познакомиться с Юрием Шатуновым, продюсер группы Андрей Разин выглядел ничуть не хуже. Выразительный взгляд, густая тёмная шевелюра и чувство стиля превратили пробивного сироту в значимую фигуру на российской сцене. Ещё до начала работы с «Ласковым маем» Разин успел посотрудничать с певицей Анне Вески и группой «Мираж», а также повздорить с директором «Интеграла» Бари Алибасовым. Столь успешную карьеру продюсер сделал благодаря «родству» с Михаилом Горбачёвым. Разин представлялся его племянником, хотя таковым не являлся и был связан с политиком через бабушку, работавшую поварихой у матери Горбачёва. Когда «Ласковый май» развалился, Разин пытался запустить сольную карьеру, но не вышло.

Характер продюсера и его любовь к разного рода байкам сыграли с ним злую шутку. В 2022 году Разин проиграл суд Юрию Шатунову, после чего уехал в США в надежде продолжить музыкальную деятельность там. После этого на него завели дело о хищении средств, а к концу 2025-го и вовсе арестовали заочно. Обвинение считает, что Разин лишил создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова крупной суммы, предварительно оцениваемой в 500 миллионов рублей. К тому же 62-летний продюсер набрал в весе, обзавёлся парой подбородков и уже не кажется таким привлекательным. Его склоки с бывшими коллегами и вовсе лишили Разина любви и уважения поклонников.

Бритни Спирс

Многие поп-певицы, чья популярность пришлась на рубеж веков, и сегодня поражают своим внешним видом и манерой держаться. 56-летняя Дженнифер Лопес появляется на красных дорожках в откровенных платьях, а 67-летняя Мадонна и 79-летняя Шер развлекаются с молодыми бойфрендами. А вот Бритни Спирс в свои 44 года только пугает поклонников, ещё несколько лет назад боровшихся за её свободу.

В нулевые Бритни Спирс была настоящей иконой поп-музыки. Её дебютный альбом Baby One More Time мгновенно попал на первую строчку чарта Billboard, а одноимённый сингл стал одним из самых коммерчески успешных в истории. Сексуальные наряды, артистический профессионализм и череда громких романов не только сделали Спирс кумиром для миллионов, но и привлекали к ней внимание жёлтой прессы. Чрезмерный интерес к её личной жизни вкупе с развитием психических заболеваний вынудили отца артистки подать на легальное право стать её опекуном. Спирс продолжила выступать и записывать альбомы, но больше не могла свободно распоряжаться своими финансами.

В 2021 году поклонники артистки запустили онлайн-движение «Отпустите Бритни», и опека её отца была прекращена. Фанаты были уверены, что Джеймс Спирс чрезмерно ограничивает свободу дочери, фактически превышая полномочия. С тех пор певица выпустила биографический бестселлер «Женщина во мне», в третий раз вышла замуж и развелась, продала весь музыкальный каталог и начала записывать необычные хореографические ролики. В них полураздетая, а то и совсем голая артистка танцует, глядя прямо в камеру и иногда используя дополнительные предметы. В качестве реквизита, например, выступали шляпа и… ножи. Необычная хореография, вульгарно подведённые глаза и неухоженные волосы Спирс даже заставили поклонников выдвинуть теорию, что вместо неё на роликах появляется её двойник.

В начале марта 2026 года артистку арестовали за вождение в нетрезвом виде. Её социальные сети были деактивированы, а поклонники вновь забеспокоились. Не исключено, что освобождение Спирс из-под опеки отца оказалось самую малость преждевременным.

