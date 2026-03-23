Shaman объяснил, почему он отказался русифицировать свой псевдоним

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, наиболее известный как Shaman, отказался менять написание своего псевдонима с английского языка на русский. По его словам, это не нарушает закон. Об этом артист рассказал на концерте «Звёзды Дорожного радио», на котором присутствовал корреспондент «Рамблера».

© Ilya Moskovets/URA.RU/www.globallookpress.com

Дронов объяснил, что изначально выбрал псевдоним на английском, так как это больше подходит для формата соцсетей.

Есть уже некий состоявшийся бренд. Я придумал псевдоним Shaman в 2020 году, раскручивался через интернет, а там практически всё пишется латиницей. Моя мечта, чтобы песни на русском языке слушали, пели и любили во всём мире, поэтому это своего рода популяризация творчества для людей, которые живут за границей. Поэтому всё сходится.

Артист также пока не планирует выступать под своим настоящим именем. На вопрос журналистов он ответил: «Поживём — увидим».

Фадеев жёстко прошёлся по закону об англицизмах