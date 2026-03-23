Стало известно, каких исполнителей россияне слушают глубокой ночью

По итогам исследования, проведённого сервисом «КИОН Музыка», был составлен рейтинг исполнителей, которых чаще всего включали в период с двух до трёх часов ночи. Рэпер Василий Вакуленко, он же Баста, занял первую строчку. Вторую — поп-певец Тайпан. Тройку лидеров замкнула группа Artik & Asti.

В пятёрку также вошли музыканты Маракеш и Subbota. Шестым по популярности стал Ислам Итляшев. За ним в рейтинге следует Григорий Лепс. Восьмую позицию занял шансон-артист Сергей Завьялов. Завершают десятку Zivert и Михаил Круг. Результаты публикует ТАСС.

Аналитики также выяснили, кто преимущественно слушает музыку глубокой ночью. Активнее всего это делают люди, родившиеся в 2001–2011 годах. Следом идут мужчины-миллениалы, родившиеся с 1984 по 2000 год, и женщины старше 59 лет. На третьем месте — представители поколения Х (1967–1983).

Список самых популярных ночных треков возглавил Homay от AY YOLA. В него также вошли две нейросетевые композиции: «Сыпь, гармоника!» СДП и «Советский Союз» Керсари. Кроме того, в топ попали Bring Me To Life группы Evanescence, «Жиганская» Jakone и Kiliana, «Тону» Hollyflame, «Банк» Icegergert и Zivert, а также «Базовый минимум» Sabi и Mia Boyka.

