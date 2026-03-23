Пригожин раскрыл, какой должна быть цензура

Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, какой должна быть цензура в музыке. По его словам, правила должны касаться всех без исключения — как зрелых, так и молодых артистов.

Меня поражает одна вещь. У нас есть взрослые артисты, которые ругаются матом, и молодые. Молодым ругаться запрещают, взрослым иногда разрешают. Но двойных стандартов быть не должно: либо все ведут себя культурно, либо все ведут себя некультурно.

За кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио» Пригожин также отметил, что считает матерщину «абсолютным бескультурьем». Продюсер подчеркнул, что воспитывался в среде, в которой было не принято материться «при девочках, при женщинах, при родителях». Пригожин назвал нынешнюю ситуацию «трындецом». Продюсер уверен, что чрезмерное использование мата никак не соотносится с его представлениями о России и русском языке.

