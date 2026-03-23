Кай Метов обиделся на VK и RuTube

Эстрадный исполнитель Кай Метов ответил на вопрос, стоит ли вводить цензуру в российскую музыку. Артист заявил, что не поддерживает идеологические ограничения, подобные тем, что действовали в Советском Союзе.

Метов предположил, что, если бы цензура опиралась на «морально-эстетический нюанс», тогда она могла бы остановить «моменты деградации». Артист уверен, что ограничения должны поддерживать культурные явления и отсеивать упрощённое творчество. В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Рамблера» за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио» Метов пояснил, что культура помогает человеку воспринимать жизнь шире, а шоу-бизнес делает всё наоборот.

В этом отличие культуры от шоу-бизнеса. Культура — это повседневная работа со зрителем. Человек должен пережить эмоциональный катарсис: сначала ему должно быть тяжело, а потом он должен вытереть со лба пот и сказать: «Это было незабываемо!» Шоу-бизнес, наоборот, всё упрощает, если зритель что-то не понимает. Хотя, казалось бы, куда уж проще? Поэтому я за художественность и образовательность [творчества].

Метов также призвал не «запрещать всё подряд», а популяризировать родное. Артист пожаловался, что ему не удалось завести свою страницу в видеохостинге RuTube и вернуть галочку в сообщество «ВКонтакте». Эта отметка появляется во всех сообществах, которые ведут публичные люди.

Галочку убрали, потому что я не выложил пост вовремя. У меня что, какая-то маркетинговая кампания? Я захотел выложить пост — выложил, не захотел — не выложил. Вы же даёте верификацию не за сотрудничество, а за то, что меня знают. Я уточнил, как вернуть галочку, меня попросили рассказать, кто я такой. Почему меня за рубежом об этом не спрашивают, а в родной России я должен что-то доказывать?

В итоге артист предположил, что людям стоит просто «навести порядок в головах».

