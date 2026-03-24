Зара раскрыла, в чём человек превосходит ИИ

Российская эстрадная исполнительница Зара выступила с критикой композиций, созданных с помощью искусственного интеллекта. Артистка призналась, что от подобных песен у неё «уже голова болит».

© Предоставлено Европейской Медиагруппой

По словам Зары, сейчас она без труда угадывает сгенерированные композиции, но технология совершенствуется. Певица назвала нейросети «ловушкой», ведь созданный вокал в отличие от человеческого не имеет ограничений и сейчас может даже сгенерировать «дыхание и неровности».

Тем не менее есть нечто, в чём человечество превосходит ИИ.

Сможет ли ИИ дать концерт? Может, пришло время живых выступлений, людей и эмоций?

Об этом певица сообщила «Рамблеру» за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио».

