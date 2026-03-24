Алексей Чумаков раскритиковал несогласных с законом об англицизмах

Российский эстрадный исполнитель Алексей Чумаков прокомментировал свежий закон, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве. Артист не поддержал коллег, активно критикующих инициативу, и предложил довериться профессионалам.

Когда хирург делает операцию, вы не говорите ему «Давайте скальпель левее» или «Давайте не сердце, а печень вырежем». Вы доверяете профессионалам. Если люди на своих местах и понимают, что происходит, им стоит доверять. Либо проявить другое мнение ещё на стадии выборов.

Чумаков также заявил, что не видел русских вывесок за рубежом, например в Барселоне. Общаясь с журналистом «Рамблера» за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио», артист назвал русский язык «фантастичным, всеобъемлющим и цельным». Чумаков также счёл отличной возможность наложить вето на англицизмы в публичном пространстве.

Закон об ограничении английских слов в публичном пространстве был принят 1 марта. В первую очередь он коснулся рекламных вывесок и баннеров, но немало встревожил артистов, выпускающих музыку под псевдонимами на латинице. Игорь Матвиенко поддержал инициативу и предположил, что сократит название «Иванушек International» до «Иванушек», а Максим Фадеев отказался переименовывать Serebro. Продюсер предположил, что запрет англицизмов не поможет детям, если те не обладают навыками критического мышления.

