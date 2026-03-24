Анита Цой вспомнила, как «музыкально» матерился известный композитор

Российская певица Анита Цой порассуждала о том, какой должна быть цензура в российской музыке. Артистка заявила, что стоит ограничивать использование мата, но вспомнила, как однажды услышала впечатляющий матерный монолог известного композитора.

Однажды я услышала, как на этом языке изъясняется великий [Мстислав] Ростропович. Услышала вживую и была потрясена. Он [матерился] так музыкально, так красиво, с таким тонким чувством юмора… больше я такого никогда не слышала.

В беседе с корреспондентом «Рамблера» за кулисами концерта «Звёзды Дорожного радио» Цой подчеркнула, что цензура всё равно нужна. Ограничения должны коснуться призывов к противоправной и вредоносной деятельности, чтобы музыка оставалась «про любовь и настроение».

Артистка также выразила надежду, что в недавнем законе об ограничении английских слов появится «золотая середина». Певица отметила, что любит английский язык и постоянно использует его в работе и жизни, так как он помогает добиться «особого настроения». Тем не менее Цой согласилась, что вывески на домах и магазинах необходимо перевести на русский язык.

