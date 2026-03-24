Пригожин назвал группу, которая повторит успех Кадышевой

Продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал группе «Иванушки» громкий успех. По его словам, у музыкантов большой творческий потенциал и многотысячная аудитория поклонников.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Пригожин заявил, что коллектив вполне может повторить судьбу некоторых артистов нулевых. «У “Руки Вверх!” всё попёрло, у Кадышевой тоже, то есть примеры имеются, поэтому я считаю, что ребята могут покорить своими хитами и новое поколение фанатов», — рассказал эксперт «Общественной службе новостей».

В ближайшее время участники проекта сосредоточатся на создании мюзиклов. По мнению продюсера, это позволит «Иванушкам International» раскрыться с новой стороны. «Насколько я понимаю, у группы большие планы. И, как мне кажется, им ничто не помешает вновь влиться в поток. Пусть занимаются ребята. Думаю, что у них может всё получиться отлично», — добавил он.

Коллектив «Иванушки International» был основан в 1995 году. В скором времени группа стала одним из самых коммерчески успешных поп-проектов в России, собрав многотысячную армию фанатов. Такие хиты, как «Тополиный пух», «Тучи» и «Кукла», до сих пор остаются узнаваемыми символами эпохи. Сейчас в «Иванушках International» три участника: Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

