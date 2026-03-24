Концерт «Звёзды Дорожного радио» впервые прошёл в столице

В столице на Live Арене 22 марта впервые прошёл концерт «Звёзды Дорожного радио». Зрительный зал вместил более 8 тысяч человек. В качестве ведущего выступил Александр Олешко.

Свои номера представили Юрий Антонов, Леонид Агутин, Лев Лещенко, Зара, Дмитрий Маликов и другие. Shaman вышел к публике из зрительного зала, исполнив «Я красиво живу» и впервые на сцене — «Не души мою душу». Для попурри Олега Газманова каждая из семи композиций получила отдельное визуальное оформление. Юрию Антонову на сцену подали белый рояль, он спел «Любимую» и «Доченьку». Завершили вечер Александр Иванов, Алёна Мальцева, Денис Клявер, Анита Цой, Сосо Павлиашвили и Александр Олешко, вместе исполнив «Я так люблю».

Выездная студия «Дорожного радио» разместилась под сводами арены, оттуда вели прямой эфир Никита Леонов и Игорь Бих. Аудиоверсия концерта выйдет в эфир 1 мая.

Валерия рассказала о впечатлениях: «“Звёзды Дорожного радио” в Москве — это классное событие, которое мы давно ждали! Публика была очень активная, добрая, любящая музыку. Зал очень понравился».

Программный директор Кирилл Сорокин подчеркнул: за 15 лет присутствия «Дорожного радио» в Москве концерт такого масштаба для слушателей организован впервые. Он поблагодарил публику за приём и добавил, что в декабре в Санкт-Петербурге состоится XIV церемония вручения премии «Звёзды Дорожного радио». Состав участников, по его словам, определят радиослушатели через хит-парад «Топ-10».

