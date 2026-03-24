Баста и Гуф назвали дату выхода долгожданного совместного альбома

Рэперы Баста и Гуф объявили, что их новый совместный альбом выйдет 17 апреля. Релиз получил название «Баста / Гуф 2026». Какие именно композиции войдут в пластинку, пока не уточняется.

Артисты также поделились коротким роликом, в котором показывают CD-диск с грядущим альбомом.

В эфире шоу «Вписка» летом 2025-го Василий Вакуленко, известный как Баста, рассказывал, что они с коллегой работали над треком, где каждый написал куплеты друг о друге. «Это до слёз. Мне казалось, что он не думает о моём участии в его жизни. Я считал, что для него это не важно, а он это всё видел», — поделился артист в той же программе. Тогда же он продемонстрировал фрагмент композиции.

Первый совместный альбом музыкантов вышел в 2010-м. О его продолжении исполнители говорят уже несколько лет. В начале 2025-го Баста сообщил, что задержка с выпуском происходит по вине Гуфа, и назвал его «самым нестабильным человеком» в своей жизни.

