Татьяна Куртукова встала на защиту англицизмов

Российская фолк-певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря хиту «Матушка», выступила против нового закона о запрете англицизмов. Этим она поделилась в беседе с «Рамблером» после концерта «Звёзды Дорожного радио».

Татьяна Куртукова заявила, что придерживается «исторической позиции». По её мнению, человеку надо указывать верный путь не запретами, а более мягкими способами.

Не припомню, чтобы искусственное насаждение норм и запретов когда-либо действительно помогло сохранить хоть что-то. Всё так или иначе начинается дома. Ваш взгляд на культуру будет формироваться благодаря воспитанию, образованию. Благодаря диалогу, а не запретам.

Куртукова также негативно высказалась о введении музыкальной цензуры. Она считает, что необходимость в таких ограничительных мерах исчезнет сама собой при условии развития образования и культуры.

Ранее певец Shaman объяснил, почему он не хочет русифицировать свой псевдоним.

