Исполнительница «Матушки» поспорила с тем, что она артистка одного хита
Российская фолк-певица Татьяна Куртукова, славу которой принесла вирусная песня «Матушка», заявила, что ей не грозит участь артистки одного хита. Об этом она рассказала «Рамблеру» после концерта «Звёзды Дорожного радио».
Певица подчеркнула, что тревожиться за её популярность нет причин. В свою защиту она привела объективные данные.
Согласно статистике стриминговых платформ — а, полагаю, ей можно доверять, — мне уже не грозит участь артистки одного хита. Так что беспокоиться не о чем в данном контексте.
Татьяна Куртукова прославилась в 2024 году, когда её трек «Матушка» попал в топы российских чартов. На российской национальной музыкальной премии «Виктория» в марте 2025-го Куртукова получила звание «Певицы года», а её хит «Матушка» — «Песни года». Среди других популярных песен артистки — «Одного» и «Ромашка-василёк».
Лучшие песни Татьяны Куртуковой: «Матушка», «Одного» и «Русская зима»