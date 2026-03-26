Народный хайп захватил эстраду: почему звёзды срочно ударились в фолк

Народная музыка привлекает всё больше внимания: зумеры скупают билеты на концерты Надежды Кадышевой, а хитом соцсетей становится трек на башкирском, вдохновлённый эпосом «Урал-батыр». Именитые артисты тоже заметили этот тренд и решили к нему присоединиться. «Рамблер» рассказывает о звёздах, которые не смогли пройти мимо фолк-мотивов и окружающего их хайпа.

Артисты, попробовавшие себя в народной музыке

Mia Boyka

Незадолго до того, как Мия Бойка прямо на сцене отчитала девочку-квадробера, в августе 2024-го она выпустила «Народный альбом». В лонгплее певице удалось соединить танцевальные поп-мотивы и фолк в духе Надежды Кадышевой. С последней она даже хотела записать совместную песню, но исполнительница хита «Плывёт веночек» Бойке отказала. «Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать», — пожаловалась молодая артистка в эфире Первого канала. Зато посотрудничать с Мией Бойкой согласился Московский Казачий Хор, с которым она выпустила песню «Богатырская».

Всего в «Народный альбом» вошло 11 треков, среди которых даже затесался кавер на хит группы «Любэ» — «Берёзы». Впервые композиция прозвучала в альбоме «Давай за…» 2002 года. Мия Бойка не стала превращать песню в энергичный поп-хит, а сохранила чувственную подачу оригинала. Артистка лишь добавила в трек больше инструментов, в том числе народных.

Клава Кока

В начале 2026 года Клава Кока выпустила меланхоличный сингл «Тысячи зим», в котором использовала лёгкие фолк-мотивы. Они слышны в инструментальных трелях и переливчатом вокале. Для Коки, преимущественно работающей в жанре танцевальной поп-музыки, песня «Тысячи зим» звучит непривычно. Судя по тому, что трек попал в российские чарты, эксперименты Коки со звучанием были удачными. Поклонники также оценили сниппеты, в которых артистка передала атмосферу суровой русской зимы. Клава Кока специально отправилась на озеро Байкал, где снялась в шубе, меховой шапке и со стадом лошадей. Возможно, на творческие поиски её вдохновил уход из лейбла Black Star в декабре 2025-го после 10 лет сотрудничества.

«Звери»

Группа «Звери», которая в начале нулевых дерзко пела о «тычинках-пестиках» и «развесёлых зрачках», спустя 20 лет решила обратиться к народным мотивам в альбоме «Фолк» (2024). У коллектива своё представление об этом стиле, и это не обилие балалаек, а спокойная акустика и мудрые размышления о жизни.

Личное в альбоме плавно переплетается с общественным. Например, в качестве обложки использована старая фотография из семейных архивов лидера «Зверей» Романа Билыка. На ней его бабушка держит на руках его маленькую маму. При этом «Звери» поют о донских казаках и делают отсылки на писателя Антона Чехова. К «народному» группа относит и творчество Егора Летова. Для нового альбома они перепели его трек «Пуля виноватого найдёт». «На мой взгляд, это тоже фолк: наш сибирский фолк-панк», — объяснил Роман Билык в беседе с «Нашим Радио».

Bearwolf

Валерия Василевская, или же Bearwolf, прославилась в 2024 году после выхода песни Godzilla. Выполненная в традиционном поп-звучании композиция обеспечила артистке первое попадание в чарты. Обретя вес в музыкальной индустрии, Bearwolf решила выпускать «народный рок». Изменения можно заметить уже в песне «Голоса», представленной 21 июня 2024 года. В ней слышны явные фолк-мотивы.

Сейчас же артистка вдохновляется мифическими образами. Среди них — химера, валькирия, двуглавый дракон, феникс. Лирика в её песнях часто похожа на страшные сказки. Сопровождают это напористый вокал Bearwolf и народный задор в стиле культовой панк-группы «Король и шут».

Ханна

В песне «Русская красавица» певица Ханна решила обыграть популярное мнение, что в России живут самые красивые женщины. В лирике она одарила комплиментами и саму себя, и других девушек. В соцсетях артистка призналась, что эта песня про каждого, «кто знает себе цену и чтит свою историю». Она также заявила, что хочет сделать русскую красоту новым трендом.

Во время продвижения трека Ханна использовала множество стереотипов о русских. Она снялась в шерстяном платке, в шубе, а также показала свой «славянский взгляд» и прошлась по Красной площади. Сам трек звучит как клубный поп-хит с лёгкими фолк-мотивами. В основном народность проявляется в раскатистом пении Ханны.

Cream Soda

Электронная группа Cream Soda, популярная среди тусовочных модников, тоже не смогла удержаться от тренда на фолк-музыку. Коллектив выпустил сразу же два трека, вдохновлённых народными песнями «Разлилась речка быстрая» и «У ручья калинушка». Звучит это так, будто старинные бабушкины напевы включили на рейве: вокальная часть очень хрупка и нежна по сравнению с крайне энергичными техно-битами. В конце 2025 года Cream Soda решили уделять больше внимания женственности, поэтому традиционные треки о нелёгкой женской судьбе идеально вписываются в их планы.

Почему поп-артисты записывают фолк-песни

Продюсер и медиаэксперт Павел Рудченко рассказал «Рамблеру», что на российской эстраде почти нет примеров успешного перехода поп-артистов в народную музыку. Музыкальный критик Евгений Бабичев вспомнил только попытку Полины Гагариной. В 2024 году она выпустила песни «Нагадай» и «Родной» с народными мотивами. По его мнению, синглы были сделаны «со вкусом», но многие поклонники исполнительницы были недовольны этими экспериментами. В итоге Гагарина вернулась к привычной поп-музыке.

При этом многие поп-артисты всё равно стремятся выпустить хотя бы один фолк-трек. Как считает Бабичев, они используют это как инструмент привлечения внимания.

В выигрыше тот, кто сделал нечто подобное первый. В этом случае сохраняется ощущение, что человек действительно проникся патриотизмом и захотел сделать что-то искреннее от всей души. Часто сейчас любовь к народной музыке выглядит как желание заработать денег и очков, а также как способ привлечения к себе внимания прессы и поклонников. Причём без разницы, что они будут говорить, лишь бы говорили. Евгений Бабичев музыкальный критик, медиаэксперт

Евгений Бабичев отметил, что поп-артисты по-разному подходят к записи фолк-композиций. Кто-то вкладывается в песни и привлекает специалистов, работающих в этой стилистике, а кто-то в спешке гонится за модой и быстро создаёт «народные» треки в ИИ. Эксперт предположил, что пока тренд на народность останется на российской эстраде.

Павел Рудченко в свою очередь считает, что эта тенденция уже идёт на спад.

Неплохо, что артисты делают акцент на народности, потому что это добавляет разнообразия их творчеству. Но я не верю в то, что уходящий тренд сможет как-то повлиять на значимость артиста и на его качественную монетизацию. То есть это не поможет выйти на другой уровень или стать более востребованным. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

