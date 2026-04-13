Мот покорил соцсети танцем с полотенцем

Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: текст песни, интересные факты, слушать трек
В соцсетях вирусится давняя песня рэпера Мота о ночных клубах и беззаботном прожигании жизни «Как к себе домой (La La La La)». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.
Мот «Как к себе домой (La La La La)»: текст песни
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Мы врываемся в клуб,
Как к себе домой,
Мы врываемся! ОК!
Мы врываемся! OG!
Ла-ла-ла-ла,
Как к себе домой,
Как к себе домой! ОК!
Как к себе домой! ОК!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Мы врываемся в клуб, как к себе домой,
Выбери на баре и дуй к себе домой,
Выбери на баре двух и к себе домой.
Залетаю на бит, будто бы мы домой,
Шереметьево бит, будто бы мы домой,
Я на заднем кузова от А8,
Залетаю, как я, залетаю домой,
Мы тупо факами тыкали перед треками boy,
Такими дикими треками пели перед толпой,
Я залетаю в ту кралю, залетаю на Бали,
Я залетаю в Дубай, будто бы мы домой.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
I put your motherfucker hands up,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
В клуб мы врываемся, у-у-улыбаемся,
В клуб мы врываемся, у-у-у-у,
Я пьяный, молодой, в бары — как домой.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Oh, shit.
В бары, бары, бары, бары,
Я в клубы, клубы, клубы, клубы,
Я пьяный, молодой, в бары — как домой,
Залетай, как я, залетай домой,
В бары, бары, бары, бары,
Я в клубы, клубы, клубы, клубы,
Я пьяный, молодой, в бары — как домой,
Залетай, как я, залетай домой.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Как к себе домой,
Как к себе домой,
Как к себе домой.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
В клуб мы врываемся, у-у-улыбаемся,
В клуб мы врываемся, у-у-у-у.
Oh, shit
Мот стелет, Мот стелет.
Мы врываемся в клуб,
Как к себе домой.
Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: история создания
Песня была представлена в апреле 2019 года. Автором текста выступил сам Мот, чьё настоящее имя Матвей Мельников, а музыку сочинил Роман Коваленко.
В отличие от многих других песен Мота, которые часто посвящены романтическим отношениям, этот трек рассказывает о клубной культуре, свободе и умении чувствовать себя уверенно в любой обстановке. Главный посыл песни — ощущать себя в клубе так же свободно и естественно, как дома.
В начале 2026 года песня неожиданно стала популярна в соцсетях. Пользователи по всему миру начали снимать танцевальный тренд под этот трек, используя полотенца или платки. «Почти за 15 лет карьеры у меня такого прецедента никогда не было. Кто бы мог подумать, что дети в Африке будут танцевать под нашу песню. Сейчас тренд плавно кочует из Индии в Бразилию, в Азию», — рассказал Мот о неожиданной популярности своей песни. Его слова передаёт издание «МУЗ-ТВ».
Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: интересные факты
- Изначально Мот позиционировал себя как танцовщик, поэтому ему польстил новый тренд. «Мне хочется продвигать эту культуру. Мне хочется, чтобы в нашей стране было больше танцующих людей, больше танцующих артистов», — заявил артист. Его цитирует «МУЗ-ТВ».
- Мот известен тем, что часто экспериментирует с жанрами. В этой песне он использует простые, но запоминающиеся мелодии в припеве, которые близки к поп-музыке и танцевальным стилям. Это сделало трек доступным для широкой аудитории.
Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: клип
Мот не стал выпускать официальный клип на эту песню. Но он выложил несколько коротких роликов, где вместе со своей командой сам танцует с полотенцем.
Артист даже снял видео в китайской стилистике.