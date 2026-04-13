Мот покорил соцсети танцем с полотенцем

В соцсетях вирусится давняя песня рэпера Мота о ночных клубах и беззаботном прожигании жизни «Как к себе домой (La La La La)». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.

© Соцсети Мота

Мот «Как к себе домой (La La La La)»: текст песни

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Мы врываемся в клуб,

Как к себе домой,

Мы врываемся! ОК!

Мы врываемся! OG!

Ла-ла-ла-ла,

Как к себе домой,

Как к себе домой! ОК!

Как к себе домой! ОК!

Ла-ла-ла-ла-ла.

Мы врываемся в клуб, как к себе домой,

Выбери на баре и дуй к себе домой,

Выбери на баре двух и к себе домой.

Залетаю на бит, будто бы мы домой,

Шереметьево бит, будто бы мы домой,

Я на заднем кузова от А8,

Залетаю, как я, залетаю домой,

Мы тупо факами тыкали перед треками boy,

Такими дикими треками пели перед толпой,

Я залетаю в ту кралю, залетаю на Бали,

Я залетаю в Дубай, будто бы мы домой.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

I put your motherfucker hands up,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла.

В клуб мы врываемся, у-у-улыбаемся,

В клуб мы врываемся, у-у-у-у,

Я пьяный, молодой, в бары — как домой.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Oh, shit.

В бары, бары, бары, бары,

Я в клубы, клубы, клубы, клубы,

Я пьяный, молодой, в бары — как домой,

Залетай, как я, залетай домой,

В бары, бары, бары, бары,

Я в клубы, клубы, клубы, клубы,

Я пьяный, молодой, в бары — как домой,

Залетай, как я, залетай домой.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Как к себе домой,

Как к себе домой,

Как к себе домой.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла-ла-ла.

В клуб мы врываемся, у-у-улыбаемся,

В клуб мы врываемся, у-у-у-у.

Oh, shit

Мот стелет, Мот стелет.

Мы врываемся в клуб,

Как к себе домой.

Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: история создания

© Соцсети Мота

Песня была представлена в апреле 2019 года. Автором текста выступил сам Мот, чьё настоящее имя Матвей Мельников, а музыку сочинил Роман Коваленко.

В отличие от многих других песен Мота, которые часто посвящены романтическим отношениям, этот трек рассказывает о клубной культуре, свободе и умении чувствовать себя уверенно в любой обстановке. Главный посыл песни — ощущать себя в клубе так же свободно и естественно, как дома.

В начале 2026 года песня неожиданно стала популярна в соцсетях. Пользователи по всему миру начали снимать танцевальный тренд под этот трек, используя полотенца или платки. «Почти за 15 лет карьеры у меня такого прецедента никогда не было. Кто бы мог подумать, что дети в Африке будут танцевать под нашу песню. Сейчас тренд плавно кочует из Индии в Бразилию, в Азию», — рассказал Мот о неожиданной популярности своей песни. Его слова передаёт издание «МУЗ-ТВ».

Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: интересные факты

Изначально Мот позиционировал себя как танцовщик, поэтому ему польстил новый тренд. «Мне хочется продвигать эту культуру. Мне хочется, чтобы в нашей стране было больше танцующих людей, больше танцующих артистов», — заявил артист. Его цитирует «МУЗ-ТВ». Мот известен тем, что часто экспериментирует с жанрами. В этой песне он использует простые, но запоминающиеся мелодии в припеве, которые близки к поп-музыке и танцевальным стилям. Это сделало трек доступным для широкой аудитории.

Мот — «Как к себе домой (La La La La)»: клип

Мот не стал выпускать официальный клип на эту песню. Но он выложил несколько коротких роликов, где вместе со своей командой сам танцует с полотенцем.

Артист даже снял видео в китайской стилистике.

