Любовь Успенская пытается попасть в чарты с помощью молодых хитмейкеров

Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: текст песни, история создания, интересные факты
Весной 2026 года случилось неожиданное музыкальное событие. Встретились три исполнителя, которых обычно не ставят рядом. Это Jakone и Kiliana — молодые артисты и королева российского шансона Любовь Успенская. Вместе они записали песню «Плакала надежда». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.
Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: текст песни
Мы вместе, сидя в тусклом свете,
Крутим написанные о тебе песни.
Но я жду водилу на Павелецкой
И наконец-то жду тебя сегодня домой.
Я сбросил в весе, где-то десять, —
Это нервы, вызванные только тобой.
На стрессе, на агрессии, на последнем обвесе,
По встречной полосе обгон.
Ты в десять спишь уже сама крепко,
Без меня, я тусовался в центре.
Обнимал, целовал, наверное, не тебя.
Я так и не стал нормальным, верным.
Ну а ты той самой первой.
Оплата психологу не прошла, или просто
Я не любил, наверно.
Моя пропавшая надежда,
Твоя пропахшая одежда
Не моими ароматами.
Плакала надежда,
Так не плакала я прежде —
От заката так и до зари.
Моя пропавшая надежда,
Твоя пропахшая одежда
Не моими ароматами.
Плакала надежда,
Так не плакала я прежде —
От заката так и до зари.
Твоя пропахшая одежда
Не моим, таким знакомым, нежным,
А чужими, мать его, ароматами,
Такими слегка поддатыми. Ты
Пропадал ночами с ними где-то,
Отключённый до рассвета,
Обречённый на суррогат любви.
Я в десять сплю уже сама крепко,
Без тебя, ты тусовался в центре.
Обнимал, целовал, наверное, не меня —
Самообман, наверное.
Ты так и не стал нормальным, верным,
Ну а я той самой первой.
Оплата психологу не прошла, или просто
Ты не любил, наверно.
Моя пропавшая надежда,
Твоя пропахшая одежда
Не моими ароматами.
Плакала надежда,
Так не плакала я прежде —
От заката так и до зари.
Моя пропавшая надежда,
Твоя пропахшая одежда
Не моими ароматами.
Плакала надежда,
Так не плакала я прежде —
От заката так и до зари.
Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: история создания
Песня вышла 13 марта 2026 года. Для слушателей этот союз стал неожиданным: на одной записи встретились исполнители двух разных поколений. За создание музыки отвечали сами рэпер Jakone и певица Kiliana, а также продюсер Алексей Поляков. Молодые артисты приняли участие и в написании лирики. Успенская тоже приложила свою руку к тексту.
Композиция построена как эмоциональные качели. Сначала звучит фирменный речитатив Jakone. Он задаёт ритм ночной Москвы. Куплеты от Kiliana добавляют надрыва и атмосферы. А главную глубину придают припевы в исполнении Любови Успенской, которые знают и любят миллионы слушателей.
Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: интересные факты
- Песня сочетает в себе элементы нескольких стилей. В ней слышны черты городского романса, который всегда отличал творчество Успенской, и современный бит, характерный для треков Jakone.
- Авторы выстроили структуру трека как диалог. Мужская и женская партии словно спорят друг с другом, вспоминая прошлое. Мужчина, за которого поёт Jakone, поёт о своих ошибках и ночных тусовках, а женщина, чьи партии достались Успенской и Kiliana, — о боли от предательства и чужом запахе на одежде. Этот приём позволяет слушателю увидеть историю отношений с нескольких сторон одновременно.
