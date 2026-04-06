Любовь Успенская пытается попасть в чарты с помощью молодых хитмейкеров

Весной 2026 года случилось неожиданное музыкальное событие. Встретились три исполнителя, которых обычно не ставят рядом. Это Jakone и Kiliana — молодые артисты и королева российского шансона Любовь Успенская. Вместе они записали песню «Плакала надежда». «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.

© Соцсети Jakone, соцсети Любови Успенской, соцсети Kiliana

Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: текст песни

Мы вместе, сидя в тусклом свете,

Крутим написанные о тебе песни.

Но я жду водилу на Павелецкой

И наконец-то жду тебя сегодня домой.

Я сбросил в весе, где-то десять, —

Это нервы, вызванные только тобой.

На стрессе, на агрессии, на последнем обвесе,

По встречной полосе обгон.

Ты в десять спишь уже сама крепко,

Без меня, я тусовался в центре.

Обнимал, целовал, наверное, не тебя.

Я так и не стал нормальным, верным.

Ну а ты той самой первой.

Оплата психологу не прошла, или просто

Я не любил, наверно.

Моя пропавшая надежда,

Твоя пропахшая одежда

Не моими ароматами.

Плакала надежда,

Так не плакала я прежде —

От заката так и до зари.

Моя пропавшая надежда,

Твоя пропахшая одежда

Не моими ароматами.

Плакала надежда,

Так не плакала я прежде —

От заката так и до зари.

Твоя пропахшая одежда

Не моим, таким знакомым, нежным,

А чужими, мать его, ароматами,

Такими слегка поддатыми. Ты

Пропадал ночами с ними где-то,

Отключённый до рассвета,

Обречённый на суррогат любви.

Я в десять сплю уже сама крепко,

Без тебя, ты тусовался в центре.

Обнимал, целовал, наверное, не меня —

Самообман, наверное.

Ты так и не стал нормальным, верным,

Ну а я той самой первой.

Оплата психологу не прошла, или просто

Ты не любил, наверно.

Моя пропавшая надежда,

Твоя пропахшая одежда

Не моими ароматами.

Плакала надежда,

Так не плакала я прежде —

От заката так и до зари.

Моя пропавшая надежда,

Твоя пропахшая одежда

Не моими ароматами.

Плакала надежда,

Так не плакала я прежде —

От заката так и до зари.

Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: история создания

© Golden Sound, Rocket Records

Песня вышла 13 марта 2026 года. Для слушателей этот союз стал неожиданным: на одной записи встретились исполнители двух разных поколений. За создание музыки отвечали сами рэпер Jakone и певица Kiliana, а также продюсер Алексей Поляков. Молодые артисты приняли участие и в написании лирики. Успенская тоже приложила свою руку к тексту.

Композиция построена как эмоциональные качели. Сначала звучит фирменный речитатив Jakone. Он задаёт ритм ночной Москвы. Куплеты от Kiliana добавляют надрыва и атмосферы. А главную глубину придают припевы в исполнении Любови Успенской, которые знают и любят миллионы слушателей.

Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: интересные факты

Песня сочетает в себе элементы нескольких стилей. В ней слышны черты городского романса, который всегда отличал творчество Успенской, и современный бит, характерный для треков Jakone. Авторы выстроили структуру трека как диалог. Мужская и женская партии словно спорят друг с другом, вспоминая прошлое. Мужчина, за которого поёт Jakone, поёт о своих ошибках и ночных тусовках, а женщина, чьи партии достались Успенской и Kiliana, — о боли от предательства и чужом запахе на одежде. Этот приём позволяет слушателю увидеть историю отношений с нескольких сторон одновременно.

