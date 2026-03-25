Лена Катина заявила о подмене результатов «Евровидения-2003»

Участница воссоединившейся группы «Тату» Лена Катина откровенно высказалась о своём участии в конкурсе «Евровидение-2003», которое до сих пор вызывает у неё неоднозначные чувства. Несмотря на переживания, артистка считает тот опыт стал важным этапом развития.

Лены Катиной

Артистка подчеркнула, что считает эту тему «больной» из-за неудовлетворённости собственным вокалом и распределения голосов. Катина уверена, что результаты были изменены искусственно, и уверена в победе зрительских симпатий.

Было третье место, но должно было быть первое. Там просто была подмена результатов, и приходило официальное письмо на Первый канал, что, по-моему, Англия поменяла результаты... Мы звучали везде и всюду, в том числе и в Великобритании, были на первых местах в чартах. И вдруг бац, такое: Великобритания дает 0 баллов. Такого не могло быть.

Отвечая на вопрос о повторном участии в конкурсе в его современном формате, Лена Катина дала понять, что для коллектива эта глава уже закрыта. В беседе с «Комсомольской правдой» певица отметила, что возвращаться к прежним попыткам завоевать первое место нет смысла, так как их уникальность не нуждается в дополнительных подтверждениях.

