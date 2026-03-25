«Будут слушать и со старческими голосами»: Катина жёстко ответила хейтерам

Лена Катина, недавно воссоединившаяся с Юлией Волковой в рамках возрожденной группы «Тату», впервые развернуто прокомментировала волну критики, обрушившуюся на вокал дуэта после совместных выступлений. Певица напомнила, что изменения голоса — это естественный процесс, который невозможно игнорировать.

© Соцсети Лены Катиной

Катина подчеркнула, что организм женщины претерпевает серьезные гормональные изменения во время беременности и с возрастом, что не могло не отразиться на тембре обеих солисток.

Особо эмоционально артистка высказалась о ситуации с Юлей Волковой. Катина напомнила, что её коллега перенесла онкологическое заболевание и не могла обойтись без операции. В беседе с «Комсомольской правдой» певица призвала публику к более деликатным оценкам.

Главный аргумент Катиной против скептиков оказался не в технических деталях, а в магии самого дуэта. Она уверена, что уникальная связь между участницами перевешивает любые возрастные изменения вокальных данных.

Даже если мы будем исполнять эти песни в 80-летнем возрасте уже со старческими голосами, всё равно люди будут хотеть это слушать. Потому что химия происходит, как пазл. Ты один кусочек убери — и всё, и картинки нет. То есть мы вдвоем на сцене.

Пригожин назвал группу, которая повторит успех Кадышевой