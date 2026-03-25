«Доказал, что не кастрированный»: Пресняков сделал откровенное признание

28 марта Владимир Пресняков примет участие в шоу «Хит Сториз» на «Муз-ТВ». Накануне эфира артист вспомнил, как в 17 лет оказался в студии Юрия Чернавского и записал композицию, навсегда изменившую его жизнь.

© Соцсети Владимира Преснякова

По словам Преснякова, предложение записать песню «Зурбаган» для фильма «Выше радуги» поступило от друга его отца — музыканта Юрия Чернавского. Артист отметил, что в то время фальцетом никто не пел, и именно эта манера исполнения сразу привлекла внимание композитора.

Необычный тембр сыграл с певцом злую шутку.

За мной гонялись группировки. Хотели побить, потому что узнали, что это поёт мальчик. Сначала все думали, что это поёт девочка. Непривычно было по тем временам, что мальчик поёт так высоко. И меня ждало около тридцати человек люберецких. И я вышел доказывать, что я не кастрированный, как тогда считалось, а мужик, нормальный пацан!

Песня «Зурбаган» была написана композитором Юрием Чернавским и поэтом Леонидом Дербенёвым в 1985 году. В картине её исполняет герой Дмитрия Марьянова, но озвучил кадры именно 17-летний Пресняков.

После выхода ленты в 1986-м композиция мгновенно стала хитом и на долгие годы превратилась в визитную карточку артиста. До сих пор Пресняков нередко завершает концерты именно этой песней, считая её символом целой эпохи.

