В России назвали самого популярного артиста

Зиверт впервые возглавила топ самых популярных российских артистов

Анастасия Басина

Певица Zivert впервые поднялась на вершину «Музыкального индекса BandLink», прервав многомесячное лидерство Басты. Рэпер занимал первую строчку с момента запуска аналитического инструмента в декабре 2025 года, однако на неделе с 16 по 22 марта уступил её 35-летней артистке.

Показатель Zivert достиг 678,6 балла — на 92,9 выше, чем неделей ранее. Количество уникальных слушателей на стриминговых площадках выросло на 13%. Ключевым стимулом роста стал выход ремейка на легендарный трек Децла «Слёзы». Песня объединила Zivert, музыканта Vonamour (он же клипмейкер Александр Романов) и солистку группы «очки и кольца» Еву Авакян. Инициатором коллаборации выступил Vonamour, а поддержку проекту оказал отец Децла Александр Толмацкий.

«Музыкальный индекс BandLink» формируется на основе данных стриминговых сервисов, а также статистике поисковых запросов и посещений билетных платформ. Помимо Басты, в первую десятку текущего рейтинга входят рэперы Мот, Icegergert, Скриптонит и Big Baby Tape, а также дуэты Artik & Asti и Miyagi & Эндшпиль.

