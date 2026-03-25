В России назвали самого популярного артиста

Певица Zivert впервые поднялась на вершину «Музыкального индекса BandLink», прервав многомесячное лидерство Басты. Рэпер занимал первую строчку с момента запуска аналитического инструмента в декабре 2025 года, однако на неделе с 16 по 22 марта уступил её 35-летней артистке.

© Соцсети Zivert

Показатель Zivert достиг 678,6 балла — на 92,9 выше, чем неделей ранее. Количество уникальных слушателей на стриминговых площадках выросло на 13%. Ключевым стимулом роста стал выход ремейка на легендарный трек Децла «Слёзы». Песня объединила Zivert, музыканта Vonamour (он же клипмейкер Александр Романов) и солистку группы «очки и кольца» Еву Авакян. Инициатором коллаборации выступил Vonamour, а поддержку проекту оказал отец Децла Александр Толмацкий.

«Музыкальный индекс BandLink» формируется на основе данных стриминговых сервисов, а также статистике поисковых запросов и посещений билетных платформ. Помимо Басты, в первую десятку текущего рейтинга входят рэперы Мот, Icegergert, Скриптонит и Big Baby Tape, а также дуэты Artik & Asti и Miyagi & Эндшпиль.

Срочно подпишитесь на Рамблер в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.

