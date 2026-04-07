Как три модных рэпера сделали трек про токсичные отношения хитом

Итогом коллаборации трёх заметных фигур современного рэпа стал трек о непростых отношениях, который быстро попал в российские чарты. «Рамблер» приводит текст композиции, а также делится тем, что удалось узнать о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении стриминга.

© Соцсети Bushido Zho, соцсети Scally Milano, соцсети Полки, Рамблер

Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: текст песни

[Интро: Bushido Zho]

DJ Basedmoney

Bushizm Team

Жоас

А, е (Listen), а, е (Listen)

А, е, е, а

Глубоко — это дип, я как море дам бриз

Я стал победитель, я с тобой забрал приз

Хотелось поменяться, и я опускался вниз

Посинели мои губы, подари мне свой кисс (Wex on a beat; эй, listen)

[Куплет 1: Bushido Zho]

Сделал степ я на сцене, не пойду на бэк

Как я могу не идти на верх, когда со мной п***?

Я на трезвом, и так пару лет

Не могу понять

Но во мне есть боль, не прошу её унять

Я это прошёл, я не готов это менять

Боже меня слышит, и я боюсь ему врать

Ай, здесь Буши, ай

[Припев: Scally Milano & Bushido Zho]

Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране

(Рисуешь ты слезами) Своей красной помадой (Ай)

Забудь, что было с нами (Ай)

Детка, любовь так ранит

Малышка, хватит плакать

Малышка, хватит плакать, я не приду обратно

(Listen) Малышка, хватит плакать

Малышка, хватит плакать, я не приду обратно

[Куплет 2: Полка]

Будь проще, да какие знаки?

Ты одна там ночью? (Е-е) Дак отправь кружочек

И твой бывший парень не узнает точно (А, skrrt)

Да кому ты лечишь? Кто там, чё там хочет?

Я-Я не буду прыгать выше головы (А)

Но мы сразу перейдём с тобой на «ты» (Wha'?)

Разведи меня, как в Питере мосты

И я оставлю в твоей спальне свои лучшие часы (Goddamn; а)

Дай мне ещё время не уснуть (Wha'?)

Я пытаюсь уловить всю твою суть (Что?)

Ненавижу тебя, если ты не тут (А)

Но ***** [чёрт], вижу тебя, если ты не тут, а (Эй)

[Припев: Scally Milano & Bushido Zho]

Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране

Своей красной помадой

Забудь, что было с нами

Детка, любовь так ранит (Очень сильно прямо в сердце)

Малышка, хватит плакать

Малышка, хватит плакать, я не приду обратно

Малышка, хватит плакать (Хватит), малышка (Хватит)

Хватит плакать (Хватит), ма-ма-ма— (Хватит плакать)

[Куплет 3: Bushido Zho]

Нет, больше ты меня не встретишь

Эта ночь покажет, что никто не вечен

Я хотел бежать, и я хотел закрыться

Эти искры могут помочь желаниям сбыться

Мы реально ближе, чем ты можешь думать

Любовь не просто — это не взять и сунуть

И пусть так считают и пусть в это верят

Но мы правда знаем, кто из них болеет

[Аутро: Bushido Zho]

Люблю тебя

© BUSHIDO ZHO

Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: история создания

Над инструменталом трека работали продюсеры Wex и riileybeatz. В интро также упоминается DJ Basedmoney. Лирику написали сами рэперы.

Каждый из трёх артистов добавил в трек свой уникальный стиль. Bushido Zho известен своей эмоциональной манерой чтения, Scally Milano — запоминающимися припевами, а Полка — острыми и ироничными куплетами.

После релиза в декабре 2025 года песня попала в топы российских чартов. Свою роль в этом сыграла популярность в социальных сетях. Сюжеты коротких роликов максимально просты: часто под них девушки просто снимают, как они напевают трек.

Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: интересные факты

В тексте песни артисты активно смешивают русский язык с английскими словами и современным рэп-сленгом. Например, фраза «Глубоко — это дип» обыгрывает английское слово deep, делая акцент на глубине чувств или переживаний. В куплете Полки есть строчка «Разведи меня, как в Питере мосты». Это отсылка к знаменитому явлению в Санкт-Петербурге — разведению мостов в период навигации. В контексте песни эта фраза приобретает метафорическое значение, говоря о расставании или временном разделении. Это не первое сотрудничество артистов. Scally Milano и Bushido Zho уже выпускали совместные треки ранее. Например, ещё в 2021 году они представили песню «Котлета».

Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: клип

Bushido Zho поделился музыкальным видео на трек «днями и ночами» только в своём Telegram-канале. Скорее всего, это отсылка к строчке в припеве: «Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране». В клипе можно увидеть работу артистов над песней.

