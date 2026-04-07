Как три модных рэпера сделали трек про токсичные отношения хитом

Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: текст песни, интересные факты, слушать трек
Итогом коллаборации трёх заметных фигур современного рэпа стал трек о непростых отношениях, который быстро попал в российские чарты. «Рамблер» приводит текст композиции, а также делится тем, что удалось узнать о её создании.
Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: текст песни
[Интро: Bushido Zho]
DJ Basedmoney
Bushizm Team
Жоас
А, е (Listen), а, е (Listen)
А, е, е, а
Глубоко — это дип, я как море дам бриз
Я стал победитель, я с тобой забрал приз
Хотелось поменяться, и я опускался вниз
Посинели мои губы, подари мне свой кисс (Wex on a beat; эй, listen)
[Куплет 1: Bushido Zho]
Сделал степ я на сцене, не пойду на бэк
Как я могу не идти на верх, когда со мной п***?
Я на трезвом, и так пару лет
Не могу понять
Но во мне есть боль, не прошу её унять
Я это прошёл, я не готов это менять
Боже меня слышит, и я боюсь ему врать
Ай, здесь Буши, ай
[Припев: Scally Milano & Bushido Zho]
Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране
(Рисуешь ты слезами) Своей красной помадой (Ай)
Забудь, что было с нами (Ай)
Детка, любовь так ранит
Малышка, хватит плакать
Малышка, хватит плакать, я не приду обратно
(Listen) Малышка, хватит плакать
Малышка, хватит плакать, я не приду обратно
[Куплет 2: Полка]
Будь проще, да какие знаки?
Ты одна там ночью? (Е-е) Дак отправь кружочек
И твой бывший парень не узнает точно (А, skrrt)
Да кому ты лечишь? Кто там, чё там хочет?
Я-Я не буду прыгать выше головы (А)
Но мы сразу перейдём с тобой на «ты» (Wha'?)
Разведи меня, как в Питере мосты
И я оставлю в твоей спальне свои лучшие часы (Goddamn; а)
Дай мне ещё время не уснуть (Wha'?)
Я пытаюсь уловить всю твою суть (Что?)
Ненавижу тебя, если ты не тут (А)
Но ***** [чёрт], вижу тебя, если ты не тут, а (Эй)
[Припев: Scally Milano & Bushido Zho]
Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране
Своей красной помадой
Забудь, что было с нами
Детка, любовь так ранит (Очень сильно прямо в сердце)
Малышка, хватит плакать
Малышка, хватит плакать, я не приду обратно
Малышка, хватит плакать (Хватит), малышка (Хватит)
Хватит плакать (Хватит), ма-ма-ма— (Хватит плакать)
[Куплет 3: Bushido Zho]
Нет, больше ты меня не встретишь
Эта ночь покажет, что никто не вечен
Я хотел бежать, и я хотел закрыться
Эти искры могут помочь желаниям сбыться
Мы реально ближе, чем ты можешь думать
Любовь не просто — это не взять и сунуть
И пусть так считают и пусть в это верят
Но мы правда знаем, кто из них болеет
[Аутро: Bushido Zho]
Люблю тебя
Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: история создания
Над инструменталом трека работали продюсеры Wex и riileybeatz. В интро также упоминается DJ Basedmoney. Лирику написали сами рэперы.
Каждый из трёх артистов добавил в трек свой уникальный стиль. Bushido Zho известен своей эмоциональной манерой чтения, Scally Milano — запоминающимися припевами, а Полка — острыми и ироничными куплетами.
После релиза в декабре 2025 года песня попала в топы российских чартов. Свою роль в этом сыграла популярность в социальных сетях. Сюжеты коротких роликов максимально просты: часто под них девушки просто снимают, как они напевают трек.
Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: интересные факты
- В тексте песни артисты активно смешивают русский язык с английскими словами и современным рэп-сленгом. Например, фраза «Глубоко — это дип» обыгрывает английское слово deep, делая акцент на глубине чувств или переживаний.
- В куплете Полки есть строчка «Разведи меня, как в Питере мосты». Это отсылка к знаменитому явлению в Санкт-Петербурге — разведению мостов в период навигации. В контексте песни эта фраза приобретает метафорическое значение, говоря о расставании или временном разделении.
- Это не первое сотрудничество артистов. Scally Milano и Bushido Zho уже выпускали совместные треки ранее. Например, ещё в 2021 году они представили песню «Котлета».
Bushido Zho, Scally Milano, Полка — «днями и ночами»: клип
Bushido Zho поделился музыкальным видео на трек «днями и ночами» только в своём Telegram-канале. Скорее всего, это отсылка к строчке в припеве: «Ты днями и ночами в моём тг-канале рисуешь на экране». В клипе можно увидеть работу артистов над песней.
