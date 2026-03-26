Денис Клявер назвал воссоединение «Чай вдвоём» неминуемым

Участник группы «Чай вдвоём» Денис Клявер заявил о неизбежности воссоединения коллектива. Об этом он рассказал на концерте «Звёзды Дорожного радио», комментируя недавнее объединение другой популярной группы — «БиС» (Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев).

Я думаю, это когда-то произойдёт. У нас [со Стасом Костюшкиным] такое перманентное состояние, текучее. Самое главное, что наши песни звучат! Их слушают, делают огромное количество ремиксов, например, на песню «Желанная». Это очень приятно.

Клявер подчеркнул, что рад воссоединению группы «БиС». Он отметил, что дуэт мало проработал вместе, в отличие от него и Стаса Костюшкина, которые 17 лет создавали музыку вместе. По словам Клявера, «БиС» распались слишком рано, и это воссоединение стало важным событием для поклонников.

Группа «Чай вдвоём» была создана в 1994 году Денисом Клявером и Станиславом Костюшкиным. Коллектив стал одним из лидеров российского поп-рынка 2000-х, выпустив хиты «Белое платье», «День рождения», «Желанная» и «Ласковая моя». В 2012 году музыканты объявили о распаде, сославшись на творческие разногласия и желание развиваться сольно.

В 2023 году дуэт разово воссоединился для записи композиции «Нежная». Полноценного возвращения в качестве дуэта так и не произошло.

