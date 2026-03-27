Что скрывает Гагарина: обвинения в краже, сомнительная победа на «Фабрике»

Российская поп-артистка Полина Гагарина, известная хитами «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Вчера» и другими, 27 марта отмечает 39-й день рождения. «Рамблер» вспоминает о её взлетах и падениях. Узнайте, почему Гагарина гордится маленькой грудью, кто и за что подал на неё в суд, из-за чего певица отказалась от полёта в космос и почему её громкую победу на «Фабрике» нельзя назвать полностью честной.

Полина Гагарина попала в «Фабрику звёзд» по знакомству

Музыкальная карьера Полины Гагариной началась в 16 лет, когда она попала во второй сезон «Фабрики звёзд». Артистке удалось одержать победу, обойдя Юлию Савичеву, Елену Темникову, Елену Терлееву, Иракли, Пьера Нарцисса и других ярких музыкантов. В конце проекта Гагариной предложили сотрудничество с Максимом Фадеевым, но она отказалась. В интервью YouTube-шоу «По каверочку» летом 2025 года певица объяснила, что не чувствовала сходства характеров и не хотела попасть под жёсткий контракт в юном возрасте.

Гагарина также призналась, что попала на «Фабрику» не только благодаря таланту. В тот момент артистка уже училась в эстрадно-джазовом училище. Одна из преподавательниц Гагариной была знакома с Фадеевым и посоветовала ему обратить внимание на девушку. На этом помощь певице не закончилась. Как Фадеев рассказал подписчикам в 2024 году, победу в зрительском голосовании на самом деле одержала Елена Терлеева, но Первый канал настоял на кандидатуре Гагариной. Терлеева заняла второе место и продолжила сотрудничество с Фадеевым, но так и не смогла добиться карьерного успеха.

Смерть, уход в ислам, переезд в Израиль: куда исчезли герои «Фабрики звёзд»

Полина Гагарина собиралась выпустить англоязычный альбом

В конце 2014 года, незадолго до своего выступления на «Евровидении», артистка заявила о намерении выпустить англоязычный альбом. В ноябре Гагарина даже представила песню Day, записанную совместно с Антоном Беляевым. Весь 2015-й артистка провела, готовясь к «Евровидению», и приступила к работе над следующим лонгплеем только в 2016 году. На это время пришёлся разрыв творческого союза Гагариной и Константина Меладзе, так что певица работала с новым продюсером Романом Капеллой.

Результатом их сотрудничества стал альбом «9», лишь наполовину записанный на английском языке. Не исключено, что так артистка пыталась выйти на международный рынок по следам успеха на «Евровидении», но авантюра не удалась. В 2024 году песни и клипы Полины Гагариной были удалены со всех зарубежных сервисов.

Полина Гагарина могла отправиться в космос вместо Юлии Пересильд

Ещё в 2006 году Полина Гагарина окончила актёрскую школу МХАТ, поэтому сегодня вполне может претендовать на главные роли в кино. Например, она могла сыграть хирурга Евгению Беляеву в фильме «Вызов» (2023), которая отправляется в космос для проведения сложной операции прямо на борту МКС. Съёмки велись в космосе, главную роль в итоге сыграла Юлия Пересильд.

Как Гагарина рассказала в подкасте «Неформат» в апреле 2023-го, её приглашал даже генпродюсер Первого канала Константин Эрнст. Певица отказалась, сославшись на плотный гастрольный график. Об отвергнутом приглашении попасть в космос Гагарина не жалеет: певица предположила, что может совершить его «как-нибудь в другой раз».

Куценко, Пересильд, Горошко: неочевидные актёры с музыкальными карьерами

На Полину Гагарину подали в суд за плагиат

Хотя песню «Кукушка» изначально исполняла группа «Кино», Полина Гагарина добавила её в свой репертуар. Это случилось после того, как артистка записала собственную версию композиции для военного фильма «Битва за Севастополь» (2015). Спустя четыре года песня привлекла внимание певицы Ольги Кормухиной: она заявила, что Гагарина и её продюсер Константин Меладзе украли аранжировку и вокальную манеру её версии «Кукушки».

Кормухина подала в суд, заседания продолжались три года и закончились не в её пользу. Сама Гагарина длительное время воздерживалась от комментариев, но по окончании судов в 2024-м всё же призналась «Москве-24», что в сложившейся ситуации считает себя жертвой. Гагарина также подчеркнула, что получила благословение от семьи Виктора Цоя и что это для неё главное. Кормухина же предположила, что соперница победила только благодаря поддержке покровителей, о чём не преминула сообщить «Абзацу» ещё в 2023 году.

Дочь Полины Гагариной сама попросила о публичности

Полина Гагарина дважды была замужем, у неё двое детей. В 2007 году она родила сына Андрея от актёра Петра Кислова, а в 2017-м — дочь Мию от фотографа Дмитрия Исхакова. Первенец Гагариной уже завёл роман с певицей Викторией Соломахиной, которая участвовала в «Голосе» под наставничеством его матери. Он также пытается заниматься музыкой, но пока не готов работать в студии вместе с родительницей.

Долгое время поклонники Гагариной не знали, как выглядит её дочь. А в мае 2023-го 6-летняя Мия вместе с мамой предстала перед публикой и исполнила песню «Колыбельная», вызвав восторг зрителей. Как Гагарина призналась Павлу Воле в июне 2023-го, её дочь спокойно спела и не испытывала излишнего волнения.

Среди мужчин Гагариной затесался чужой супруг

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в феврале 2021 года, после чего певица не вступала в брак. Отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, артистка подчёркивала, что замуж пока не собирается, но и без ухажёров не остаётся. Тем не менее Гагарина отказывалась говорить о них подробнее, считая отношения до свадьбы несерьёзными.

Несмотря на скрытность артистки, журналистам всё же удавалось узнавать имена её избранников. Например, летом 2023 года СМИ сообщили о романе Гагариной со Станиславом Миковым, выступавшим в её подтанцовке. Пикантности новостям придало то, что на момент публикации этих новостей новый возлюбленный артистки состоял в браке с танцовщицей Оксаной Стратулат. Последняя вскоре опубликовала в соцсетях болезненный пост, в котором поблагодарила неравнодушных и попросила не писать ей по этому вопросу. Когда именно расстались супруги, неизвестно.

Гагарина и Миков встречались до 2025 года: как друзья танцора рассказали «Комсомольской правде», причиной разрыва стал неравный доход возлюбленных. Свободно ли сердце артистки сегодня, неизвестно.

Полина Гагарина считает себя «доской» и не стесняется этого

Как и любая публичная личность, Полина Гагарина постоянно получает в соцсетях презрительные комментарии о своей внешности. Артистку нередко критикуют за худобу и даже подозревают в анорексии. Гагарина не прислушивается к ненавистникам: в 2023 году, беседуя с ведущим подкаста «Ничё святого», певица призналась, что ей вообще не нравится большая грудь у женщин. По словам Гагариной, она прочувствовала на себе все минусы такой физической особенности во время обеих беременностей. Из-за крупных форм ей было «неудобно и тяжело». На момент интервью артистка весила 50 кг при росте 167 см. Тогда же Гагарина назвала себя «доской» и подчеркнула, что её вполне устраивает такое положение вещей.