Куртукова стесняется наготы, Савичева оплакивает свою юность: новые песни

Татьяна Куртукова боится слова «возбуждение», Юлия Савичева вспоминает молодость с юным рокером, а Ёлка пытается относиться ко всему проще. «Рамблер» рассказывает о самых интересных отечественных синглах и альбомах, выпущенных на прошедшей неделе.

Синглы

Полина Гагарина — «Твоими руками»

Жанр: поп.

В день своего 39-летия Полина Гагарина выпустила новый сингл «Твоими руками». Размышлений о прожитых годах вы здесь не найдёте. Артистка вновь обращается к теме расставания и делает это с привычным эмоциональным надрывом. В припевах даже иногда кажется, что ещё чуть-чуть — и Гагарина начнёт кричать, но она не переступает эту черту. Вся песня построена как монолог лирической героини, которая одновременно хочет бросить своего возлюбленного и вернуть его обратно. Как и в прошлых работах, в музыке Полина Гагарина соединяет классические инструменты вроде фортепиано и мощные электронные биты.

Юлия Савичева, Гранж — «Юность»

Жанр: рок.

Юлия Савичева продолжает экспериментировать с тяжёлыми жанрами. В этот раз её напарником стал молодой музыкант Гранж. Хотя между ними более 15 лет разницы, артистов объединила щемящая ностальгия по ушедшей юности. Из-за перегруженных гитар трек чем-то напоминает рок начала 2000-х, что отлично вписывается в тему песни. Оба музыканта поют весьма экспрессивно, не уступая друг другу. Поэтому в припевах их полукрики отлично сочетаются.

Татьяна Куртукова — «Не спеши»

Жанр: поп, фолк.

Татьяна Куртукова, прославившаяся песней «Матушка», решила перепеть хит «Не спеши», выпущенный рок-группой «Чайф» в 1990-х. В соцсетях артистка написала, что эта композиция — «голос времени», в котором она выросла. «Для меня исполнить “Не спеши” — это способ отдать дань уважения, публично сказать спасибо за эти строки и эти мелодии, которые формировали нас», — призналась Куртукова. Она надеется, что через её исполнение об этой песне узнает ещё больше людей.

Певица почти не изменила оригинал, оставив гитарную основу трека. Только в её варианте песня звучит более жизнерадостно и народно. Единственное, что убрала Куртукова, — это строчки «А по щекам хлещет лоза, возбуждаясь на наготу». Вместо них можно услышать более безобидные «А поутру в поле роса, и мы с тобой останемся тут». Почему Куртукова решила поменять лирику, неизвестно: то ли не хочет вспоминать конфликт с Юрием Лозой, то ли просто стесняется.

Asenssia, keelse — «Каждый день»

Жанр: поп, электроника.

Две артистки, работающие на стыке поп-музыки и атмосферной электроники, объединились для создания меланхоличного трека «Каждый день». Лирическая героиня не может отпустить свои чувства и продолжает мучиться от воспоминаний о бывшем возлюбленном. Повторяющаяся фраза «каждый день» напоминает какую-то мантру. В сочетании с расплывчатыми синтезаторами и спокойным женским вокалом это действует на слушателя гипнотически.

Рудольф Страусов, катя милтей — «тёмные двадцатые»

Жанр: альтернатива.

Экспериментальный артист Рудольф Страусов выпустил мрачный трек об абсурдности мира вместе с инди-поп-певицей катей милтей. Песня начинается со строчки «Все вокруг сошли с ума», что сразу же погружает в состояние тревоги. Эта эмоция только развивается по мере прослушивания: в лирике под продырявленным небом ходит страшный зверь, а музыка как будто постоянно ломается и изменяется. Даже нежные партии кати милтей не скрашивают ситуацию, а лишь добавляют беспокойства из-за контраста с пугающим текстом.

Альбомы

Ёлка — «Надо Проще»

Жанр: поп.

Певица Елизавета Иванцив, известная как Ёлка, представила новый мини-альбом «Надо проще», состоящий из трёх композиций. Артистка объяснила выбор такого формата в соцсетях: «Альбом — амбициозно, и поэтому сразу страшно. Одна песня по ощущениям маловато. EP из трёх — будто идеально».

Новый релиз — это своеобразное продолжение предыдущего мини-альбома Ёлки «Кайфово и глупо». В нём такие же меланхоличные гитарные треки без яркой поп-энергии. Каждая из новых песен посвящена любви, но главной героине как будто постоянно что-то мешает полностью отдаться этому чувству и жить счастливо.

«Надо проще» — это уже вторая крупная работа Ёлки после ухода из лейбла Velvet Music. Искренность и простота её новой музыки подкупают, не оставляя сомнения, что она сделала правильное решение, отправившись в самостоятельное плавание.

МакSим — «Трудный возраст. Трибьют МакSим»

Жанр: поп.

К 20-летию дебютной пластинки МакSим «Трудный возраст» был выпущен трибьют, где каждую песню из альбома перепели молодые музыканты. Хотя слова и мелодии остались теми же, композиции в новом релизе далеки от оригинальных. Например, заглавный трек достался Доре и Травме. В их исполнении «Трудный возраст» стал смесью кьют-рока и ломаной танцевальной электроники. Песню «Ветром стать» перепел лампабикт в стиле инди-фолк. «Отпускаю», за которую взялись Женя Трофимов и «Комната культуры», стала настоящим рок-хитом. Композиция «Знаешь ли ты» осталась нежной поп-песней, но Mona добавила в неё лёгких восточных интонаций.

Трибьют не заменит оригинал, ставший классикой отечественной поп-музыки, но он точно сможет дать вторую жизнь песням, оставшимся в тени, например «Пам-парам» или «Сну». К тому же создатели сборника постарались, пригласив действительно «модных» исполнителей, которые работают в разных жанрах. Поэтому альбом звучит интересно и оригинально, а не как сплошная перепевка старых хитов на клубный манер.

Джарахов прощается с Моной, Дмитриенко травится ртутью: новые песни