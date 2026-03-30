Главное в музыке: Инстасамка спелась с Бузовой, Пресняков не кастрат

Инстасамка записала трек с поп-дивой «Бузи-Бузи», а Владимир Пресняков пожаловался, что в начале карьеры его принимали за девочку. «Рамблер» рассказывает о самых интересных событиях в мире музыки за прошлую неделю.

Новости недели

«Доказал, что не кастрированный»: Преснякову угрожали из-за первого хита

Владимир Пресняков вспомнил, как композитор Юрий Чернавский предложил ему записать «Зурбаган» для фильма «Выше радуги». В конце 1980-х фальцет был редкостью, и эта манера исполнения заинтересовала Чернавского.

Из-за высокого тембра у Преснякова возникли проблемы: окружающие ошибочно думали, что песню исполняет девушка. По словам артиста, ему пришлось лично доказывать представителям люберецких группировок, что он не кастрированный, а обычный парень.

Баста и Гуф назвали дату выхода долгожданного совместного альбома

Рэперы Баста и Гуф объявили о скором выходе новой совместной пластинки под названием «Баста / Гуф 2026». Релиз запланирован на 17 апреля. Список треков пока держится в секрете. В подтверждение новости музыканты опубликовали короткий ролик с демонстрацией CD-диска.

Первый совместный альбом дуэта вышел ещё в 2010 году. Слухи о продолжении сотрудничества ходят несколько лет. В начале 2025-го Баста обвинил Гуфа в задержке лонгплея, назвав его самым нестабильным человеком в своей жизни.

Татьяна Куртукова встала на защиту англицизмов

Фолк-исполнительница Татьяна Куртукова, известная по треку «Матушка», поделилась мнением о законе, ограничивающем использование англицизмов. Она считает, что указывать верный путь людям следует не запретами, а мягкими методами — с помощью воспитания, образования и диалога.

Певица также негативно отреагировала на введение музыкальной цензуры. По словам Куртуковой, развитие в стране образования и культуры сделает подобные запретительные меры ненужными.

Инстасамка намекнула на дуэт с Ольгой Бузовой

Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Инстасамка, в своем Telegram-канале анонсировала совместную работу с Ольгой Бузовой. Артистка тепло обратилась к коллеге, назвав ее «Бузи-Бузи», и сообщила, что уже прослушивает черновой вариант трека.

Ранее обе знаменитости не раз отзывались друг о друге в социальных сетях в положительном ключе, но совместных песен не выпускали.

Денис Клявер назвал воссоединение «Чай вдвоём» неминуемым

Экс-участник «Чая вдвоём» Денис Клявер сказал, что когда-нибудь коллектив вернётся на сцену. Поводом для обсуждения стало недавнее объединение группы «БиС». Клявер отметил, что, в отличие от дуэта Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, распавшегося слишком рано, их со Стасом Костюшкиным творческий путь длился 17 лет. Он подчеркнул, что рад воссоединению «БиС» и считает это событие важным для фанатов.

Группа «Чай вдвоём», созданная в 1994 году, была лидером поп-рынка 2000-х с хитами «Белое платье» и «Желанная». Коллектив распался в 2012 году из-за разногласий и желания участников заниматься сольной карьерой. В 2023-м дуэт разово объединялся для записи трека «Нежная», но полноценного воссоединения пока не случилось.

Релиз недели

«Дайте танк!» — «Радио Пепел»

Группа «Дайте танк!» неожиданно представила альбом «Радио Пепел», который можно назвать продолжением их лонгплея «Радио Огонь». Тот как раз вышел 10 лет назад. В релизах есть несколько параллелей. Например, главным хитом с пластинки 2016 года стала песня «Утро». В ней парень провожает девушку домой после бессонной ночи, но не заходит внутрь, чтобы не столкнуться с её мамой. В «Радио Пепел» есть трек «Завтрак», в котором эта ситуация показывается со стороны родителей, волнующихся за свою дочь.

Новый альбом стилизован под ночной радиоэфир с разговорными вставками от Васи Васина из группы «Кирпичи». «Дайте танк!» также успешно маскируют рок под ретропоп, используя синтезаторы и драм-машины. Для записи лонгплея они пригласили Катю Павлову и Настежь, вокалиста «Электрофореза» Ивана Курочкина и группу «Хватит паясничать».

Материал недели

Народный хайп захватил эстраду: почему звёзды срочно ударились в фолк

Зумеры влюбились в Надежду Кадышеву, а из чартов не уходит хит «Матушка» Татьяны Куртуковой — тренд на народность налицо. Многие артисты российской эстрады не смогли пройти мимо новой моды. «Рамблер» рассказывает, какие исполнители решились примкнуть к фолк-музыке и как долго продержится эта тенденция.

