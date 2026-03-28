Майли Сайрус вернула Ханну Монтану: новинки зарубежной музыки

Альт-поп-артистки Аврора и Empress Of поют о чувстве дома, а Майли Сайрус возвращается к внутреннему ребёнку. Slayyyter уверенно громит танцполы, а Loreen, наоборот, порхает в любовном воодушевлении. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Майли Сайрус на мировой премьере специального выпуска Disney+, посвященного 20-летию сериала «Ханна Монтана»

Синглы

Miley Cyrus — Younger You

Жанр: акустическая баллада.

24 марта в США состоялась премьера специального выпуска «Ханны Монтаны», приуроченного к 20-летию со дня окончания сериала. В честь этого исполнительница главной роли Майли Сайрус выпустила гитарную балладу, в которой временно пустила к микрофону более молодую версию себя. Юная Сайрус обращается к себе взрослой, интересуется, довольна ли она тем, чего добилась, и напоминает о том, как важно «оставаться собой».

Трогательная композиция грамотно проводит мост между прошлым и настоящим артистки, перечёркивая все попытки Сайрус похоронить этот этап своей карьеры. Younger You наконец-то вписывает историю о «Ханне Монтане» в творческую биографию певицы: теперь она связывает её не с постыдным прошлым, а с приятными временами.

Aurora — A Place To Call Home

Жанр: эпический фолк.

Норвежская поп-артистка Аврора вновь приняла участие в записи откровенно фэнтезийного трека. Певица выпустила песню в поддержку нового дополнения World Of Warcraft, вышедшего 2 марта. Её воздушный вокал пришёлся как нельзя кстати к симфонической аранжировке, акцентирующей внимание на возвращении в родной дом и готовности защитить его от вражеских захватчиков. Действие нового дополнения WOW разворачивается в эльфийском королевстве, и Aurora кажется его идеальным представителем. Коллаборация не только подчёркивает эстетическое обаяние новой игры, но и прекрасно вписывается в дискографию самой артистки.

Empress Of — Dream House

Жанр: медитативный поп.

Американская поп-артистка Empress Of представила медитативный поп-сингл с аранжировкой в лучших традициях группы Enigma. В новой композиции Лорель Родригес (настоящее имя Empress Of) мечтательно поёт о желании построить дом для любимого человека, оснастив его «гранитовой кухней» и высадив «кусты лавандовых роз». Уютная недвижимость в горах становится для Empress Of символом новых начал и счастливого будущего, о котором она осмеливается петь с вдохновением и энтузиазмом. Станет ли сингл частью нового альбома артистки или останется независимым релизом, пока неизвестно.

Hannah Grae — Bulletproof

Жанр: проникновенная рок-баллада.

Валлийская рок-артистка Ханна Грэй представила балладу Bulletproof, напоминающую нечто среднее между хитами Happier Than Ever Билли Айлиш и Creep группы Radiohead. Лирическая героиня песни пытается осмыслить недавнее расставание, отправляясь по памятным местам и повторно переживая негативные эмоции. Аранжировка построена на минималистичной электрогитаре и взрывных припевах, на которые приходится и вокальный накал самой Грэй. К финалу композиции героиня обретает свободу от пережитого негатива, хотя подчёркивает, что ей ещё предстоит прийти в себя. Напряжённая баллада придётся по вкусу всем, кто сумел сбежать от токсичных отношений, но так и не понял, как жить с собой дальше.

Альбомы

Raye — This Music May Contain Hope

Жанр: амбициозный театральный поп.

Для кого: для поклонников большого искусства.

Любимица британских критиков Raye представила второй студийный лонгплей. Амбициозный релиз представляет собой концептуальный альбом о стадиях исцеления, через которые проходит любой человек с разбитым сердцем. Raye не просто поёт о пережитом, но рассказывает полноценную историю с монологами и психологическим ростом персонажей. Инструментальный арсенал также удивляет своим размахом: лид-сингл «Where Is My Husband!» вдохновлён эйфорическим джазом, а в композиции Click Clack Symphony можно услышать вклад оскароносного кинокомпозитора Ханса Циммера.

Хотя сам сюжет «от разбитого сердца к счастью» нельзя назвать чем-то революционным, форма повествования Raye определённо свежа и необычна для современной поп-музыки. Это очень красивый и большой альбом, который не потерпит фонового прослушивания. Это делает его готовым произведением искусства, а не банальным сборником свежих песен.

Slayyyter — Worst Girl In America

Жанр: взрывной гиперпоп.

Для кого: для неустающих тусовщиков.

Американская артистка Кэтрин Грейс Гарнер, она же Slayyyter, представила второй студийный альбом. Это сборник мощных гиперпоп-песен, повествующих о славе, сексуальном влечении на танцполе и прочих радостях из жизни поп-звезды. Иногда Гарнер рассуждает об этом с заразительной самоуверенностью, а иногда — с едкой самоиронией. Певица успешно развивает собственную стилистику, где она отталкивается от характерного гиперпопа Charli XCX и превращает его в пульсирующую мощь, сотрясающую землю.

Loreen — Wildfire

Жанр: сексуальный поп.

Для кого: для чувственных и свободных.

Шведская поп-певица Лорин, известная двумя победами на «Евровидении», выпустила третий альбом. Wildfire — это эйфорический сборник электропоп-песен о любви в её лучших проявлениях. Чувственная лирика и воздушные аранжировки придают релизу мягкой нежности, из-за чего содержание противоречит названию альбома «Дикое пламя». Сама Лорин при этом звучит как приятное дополнение к причудливым мелодиям, а не как гвоздь программы, так что таланты продюсеров проявляются куда ярче, чем вокал артистки. На качестве всей работы это не сказывается: Wildfire можно смело назвать атмосферным альбомом, подходящим под слегка приподнятое нежное настроение.

Американскую поп-звезду уличили в краже у российского рэпера