Инди-группа «Дайте Танк (!)» запустила «Радио Пепел» для полуночников

Российская инди-рок-команда выпустила альбом «Радио Пепел». Концептуально релиз описывает летнюю ночь на радиостанции, диджеем которой выступает некто Коля Колин. Его роль исполнил рок-музыкант Вася Васин, лидер группы «Кирпичи», основанной в 1995 году.

Задача Колина — разговаривать с неспящим слушателем и заодно ставить в эфир новые песни группы «Дайте Танк (!)». Свежие треки записаны в единой стилистике атмосферной электроники, напоминающей тонкую грань между дрёмой и бодростью. Солист «Дайте Танк (!)» Дмитрий Мозжухин философски рассуждает о грёзах, мечтает пойти в лес за грибами, ностальгирует по молодости и размышляет о скоротечности времени.

Последний релиз коллектива до этого вышел чуть больше года назад: постпанк-пластинка «Хрупко» получилась сильной и меланхоличной. Лирический герой «Радио Пепел» не отказывается от печали насовсем, но всё же находит способ поверить в лучшее. К примеру, в треке «Арка» Мозжухин заявляет, что больше не боится темноты и теперь спокойно бредёт по улице, прежде его пугавшей. Даже подозрительная тень оказывается неудачливым прохожим, и страшная история заканчивается юмористической сценкой. В песнях «Команда» и «Абонент» герой даже побеждает одиночество и обретает счастливую любовь. Подобный оптимизм неплохо вписывается в возрастающую радость россиян, предвкушающих весну и жаркое лето.

Музыкальная стилистика команды также изменилась: в этот раз «Дайте Танк (!)» сделали выбор в пользу футуристичной электроники и винтажного синти-попа. Группа не впервые пробует себя в этой стилистике: местами релиз напоминает их электронный мини-альбом «На вырост» 2018 года. Подобный инструментал как нельзя лучше вписывается в ночные декорации, превращая приключения лирических героев в добрую историю о ночных блужданиях и приятных грёзах.

