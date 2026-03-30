72-летняя артистка Любовь Успенская поделилась своим заветным желанием. В воскресенье на площадке Live Арена прошло её сольное шоу, приуроченное к 55-летию творческой деятельности. Выступление называлось «Люба Успенская. 55 лет на сцене».

В беседе с журналистами артистка заявила, что больше всего она желает петь до самого конца.

«Самая главная мечта — это на сцене до смерти, до конца своей жизни, но не завтра, не волнуйтесь», — сказала Успенская. Её слова приводит издание «РИА Новости».

Певица также отметила, что раньше она хотела разбогатеть и покупать любые наряды и украшения. Теперь её взгляды изменились: исполнительница подчеркнула, что материальное перестало быть для неё самым важным.

Любовь Успенская — советская и российская певица, известная как одна из ключевых фигур в жанре русский шансон. Музыкальную карьеру она начала ещё в конце 1970-х. Среди её хитов — «Кабриолет», «Пропадаю я», «К единственному, нежному» и многие другие.

Ранее стало известно, что Успенская прекратила 25-летний конфликт с известным поэтом-песенником, написавшим её главный хит.

Успенская поставила точку в 25-летнем конфликте