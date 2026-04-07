От Трампа до Памелы Андерсон: кто из мировых звёзд снимался в русских клипах

Дональд Трамп отчитывает Эмина Агаларова, Памела Андерсон сбегает со свадьбы с русскими байкерами, а Орнелла Мути кокетничает с Александром Реввой. Это не выдумка, а реальные эпизоды из клипов российских артистов. «Рамблер» рассказывает, какие мировые звёзды попали в музыкальные видео отечественных исполнителей и что они там натворили.

Йен Сомерхолдер: соперник Билана, устроивший драку на развратной вечеринке

После победы на «Евровидении» в 2008 году Дима Билан стал известен не только в России, но и во всём мире. Тусовки в роскошных замках и знакомства с мировыми звёздами в то время были для него обычным делом. Даже от короля поп-музыки Майкла Джексона российский артист однажды получил похвалу.

Благодаря своим связям в шоу-бизнесе Диме Билану удалось договориться о сотрудничестве с американским актёром Йеном Сомерхолдером, известным по сериалам «Дневники вампира» и «Остаться в живых». Тот появился в клипе на песню Билана и Юлианы Крыловой «Слепая любовь». Съёмки проходили в Лос-Анджелесе.

В музыкальном видео Сомерхолдер сыграл обворожительного молодого человека, который приходит с Крыловой на бал-маскарад. Правда, очень быстро торжество превращается в вакханалию с большим количеством обнажённых женщин. По сюжету Дима Билан и Йен Сомерхолдер соперничают друг с другом за внимание Юлианы Крыловой. Их конфликт достигает апогея в конце клипа, когда артисты начинают драться. Как признался американский актёр в интервью для журнала InStyle Man, их бой привёл к небольшой травме: «Дима увернулся, и мой кулак угодил в зеркало. Когда входишь в роль, не соображаешь... Потом извинялись друг перед другом».

Эмили Ратаковски: возлюбленная одного из главных российских холостяков

В 2016 году Дима Билан вновь порадовал своих поклонников коллаборацией с мировой звездой. Ею стала модель и актриса Эмили Ратаковски, игравшая в фильмах «128 ударов сердца в минуту» и «Красотка на всю голову». Девушку можно увидеть в музыкальном видео на песню «Неделимые», в котором она сыграла возлюбленную Билана. В отличие от откровенного клипа на песню Blurred Lines Робина Тика и Фаррелла Уильямса, где модель была полностью обнажена, в видео Билана она выглядела скромно.

В 2019-м в интервью для издания Peopletalk Дима Билан рассказал, что вместе со своим продюсером Яной Рудковской они рассматривали и других моделей на роль его пассии: Кайли Дженнер и Наоми Кэмпбелл. Но выбор пал на Ратаковски. Дима Билан даже спустя несколько лет вспоминал их встречу с нежностью: «Она очень классная, ладная девушка. Очень тёплая по-человечески, общительная, контактная. Мы очень быстро сработались и совпали с ней по энергетике».

Джереми Микс: «самый красивый преступник», взявший на поводок Ольгу Бузову

У Джереми Микса, бывшего члена уличной банды Crips, необычная история успеха. В 2014 году его арестовали по обвинению в незаконном обороте оружия. Снимок Микса из отделения полиции быстро стал вирусным в Сети. Пользователи были восхищены его голубыми глазами и точёными скулами, поэтому за ним быстро закрепилось прозвище «самый красивый преступник». Пока Джереми Микс сидел в тюрьме, поклонники и модельные агентства заваливали его письмами. Оказавшись на свободе, бывший уголовник начал жизнь с чистого листа и ворвался в мир шоу-бизнеса.

В 2018 году его заприметила российская поп-дива Ольга Бузова и пригласила для участия в клипе на её хит WiFi. Специально ради этого Микс прилетел в Москву. «Съёмки клипа планировали давно. Рассматривали разные варианты, в том числе и российских актёров. Но когда я наткнулась на страницу Джереми, я сказала своей команде, что буду сниматься только с ним. А если Ольга Бузова сказала, она это делает», — рассказала Бузова в интервью Super.

В клипе Джереми Миксу досталась роль возлюбленного Бузовой. В основном она просто страстно пожирала его глазами и шептала ему на ухо слова своей песни. Но ближе к концу ролика Микс тоже стал проявлять активность. Пока певица стояла перед ним на коленях, он взял её за волосы и стал водить как собаку на поводке, а также погладил артистку по бёдрам.

Памела Андерсон: сбежавшая невеста, спасённая русскими байкерами

В 2008 году секс-символ США Памела Андерсон, известная по сериалу «Спасатели Малибу», приехала в Москву ради хард-рок-группы «Пилигрим». Она снялась в клипе на их песню «Рёв моторов». Организовал это всё лидер коллектива Андрей Ковалёв, который в то время был бизнесменом и депутатом Московской городской думы с большими связями.

Музыкант объяснил изданию KM.ru, почему выбор пал именно на эту голливудскую актрису: «Потому что я считаю Памелу Андерсон самой байкерской, самой рок-н-ролльной девушкой в мире. Потому что это — секс-символ России. Мужчины со мной согласятся: каждый из нас был в неё влюблен, каждый мечтал с ней поцеловаться. Но я был первым и единственным, наверное, мужчиной, который её поцеловал. Я счастлив».

В видео Памела Андерсон предстала в роли русской модели, которая должна выйти замуж за олигарха. По сценарию в ключевой момент на свадьбу врываются байкеры и спасают девушку от нежелательного брака. Андрей Ковалёв же сыграл возлюбленного девушки и предводителя мотоциклистов. Одна из самых запоминающихся сцен происходит в конце ролика. В ней Памела Андерсон прямо в свадебном платье садится на мотоцикл и счастливая уезжает с несостоявшегося торжества в одиночестве.

Дональд Трамп: предприниматель, уволивший Эмина Агаларова

Эмин Агаларов, он же Emin, прославился не только как певец, но и как предприниматель с большими связями. Например, он может похвастаться тем, что лично знаком с президентом США Дональдом Трампом. Их встреча произошла в начале 2010-х. Тогда американец был известен не как политик, а как бизнесмен и скандальная медийная личность. Долгое время ему принадлежал конкурс «Мисс Вселенная». Ради него Трамп и приехал в Москву в 2013-м. Состязание проходило в «Крокус Сити Холле», которым владели Эмин Агаларов со своим отцом.

Emin решил воспользоваться случаем и снять в клипе на песню In Another Life как конкурсанток, так и Дональда Трампа. «Я подумал, что глупо иметь под боком легендарного человека, 90 самых красивых девушек и не снять клип. Я предложил мистеру Трампу эту идею, и единственное, что он сказал: “Сколько это займёт времени?” Я ответил, что не больше 15 минут, и мы ударили по рукам», — рассказал Эмин Агаларов в интервью «Hello!» в 2017-м.

В музыкальном видео Трамп, играющий самого себя, появляется в самом конце. Всё, что ему нужно было сделать, — это со скандалом уволить Агаларова, заснувшего прямо на совещании.

Орнелла Мути: женщина-загадка, променявшая Челентано на Артура Пирожкова

В 2016 году комик Александр Ревва, выпускающий песни под псевдонимом Артур Пирожков, выразил своё восхищение итальянским кинематографом. В клипе на трек «#какчелентано» он повторил культовые сцены из фильма «Укрощение строптивого». Главные роли в картине 1980 года сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути.

Самого Челентано Артур Пирожков на съёмки не позвал. Комик сам предстал в образе его героя Элиа Кодоньо. На роль возлюбленной он всё же решил пригласить оригинальную актрису Орнеллу Мути. На протяжении всего ролика она застенчиво прячет лицо под белыми локонами. Лишь в финале, когда Артур Пирожков открывает входную дверь, она показывается во всей красе.

Снуп Дог: король вечеринки, играющий в покер с Тимати

Тимати не просто снял культового артиста Снуп Догга в своём клипе, но и записал с ним совместный трек Groove On. Релиз состоялся в 2009 году. Зарубежный рэпер решил таким образом внести свой вклад в развитие хип-хоп-культуры в России.

В музыкальном видео на эту песню, напоминающем мини-фильм со вставками криминальной драмы, Снуп Догг предстаёт как символ успеха. Ролик начинается со сцены игры в покер между американским рэпером и Тимати. Дальше сюжет не идёт линейно, а показывается отдельными сценами: клубы, вечеринки, красивые девушки, машины и дорогая жизнь. Эти фрагменты демонстрируют, что герой всё больше погружается в мир роскоши.

