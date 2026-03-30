Солист «Иванушек International» рухнул с трапа и сломал три ребра

Солист «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов в эфире программы «Звёзды сошлись» вспомнил, как на гастролях получил серьёзные переломы.

Григорьев-Апполонов рассказал об инциденте, случившемся в Новосибирске. Там артист рухнул с трапа самолёта. На улице стояла зима, ступеньки покрылись льдом, и он оступился.

«Это было эпичное падение. Кубарем и на лёд. Шок болевой, потом добрался до дома, а на следующее утро я поехал и сделал рентген. Мне говорят: поздравляем, у вас три ребра сломаны и ключица», — заявил музыкант.

Врачи настаивали на операции, но певец обратился к другому специалисту. Тот заверил, что ключица срастётся сама. В итоге артист отказался от хирургического вмешательства и добавил, что спустя месяц всё зажило.

Поп-группа, в которой выступает Григорьев-Апполонов, появилась в 1995 году. В первый состав вместе с ним вошли Кирилл Андреев и Игорь Сорин. Именно тогда были записаны главные хиты — «Тучи» и «Тополиный пух».

Ранее стало известно, под каким названием продолжит выступать культовая группа. Дискуссии по этому поводу начались из-за введения закона, ограничивающего использование иностранных слов.

