«Варварство» и «охота на ведьм»: как звёзды отнеслись к запрету англицизмов

На протяжении марта в России не утихают споры о новом законе об ограничении английских слов в публичном пространстве. Пока одни культурные деятели поддерживают новшество и считают его прорывной мерой по защите русского языка, другие отмечают слабости закона и призывают решать проблему другим способом. «Рамблер» предлагает читателям изучить обе стороны и выбрать свою.

В чём суть закона

1 марта в России вступил в силу закон, ограничивающий использование англицизмов в публичном пространстве. Как утверждают политики, это поможет защитить чистоту русского языка и спасёт его от засорения. В первую очередь закон коснулся публичных носителей информации: этикеток, вывесок, афиш и рекламных баннеров. То есть всего, что продаёт и продвигает услуги или товары. Новое постановление требует, чтобы к иностранному слову обязательно предоставлялся понятный перевод на русский язык. Исключения составляют бренды, официально зарегистрировавшие названия на латинице как товарный знак.

Кто из артистов высказался «за» запрет англицизмов

Одной из первых знаменитостей, поддержавших закон и решивших подстроиться под него, стал Игорь Матвиенко. Создатель коллектива «Иванушки International» даже предположил, что вскоре сократит название команды, избавившись от англицизма, а себя станет называть «художественным руководителем». Решение Матвиенко поддержала Лариса Долина. Слова обоих артистов процитировал ТАСС.

Правда, с тех пор участники «Иванушек» Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Аполлонов опровергли слова Матвиенко и предположили, что продюсер просто «хайпанул». Об этом музыкант также заявил в беседе с ТАСС.

Певец Алексей Чумаков не только поддержал политиков, предложивших и принявших этот закон, но и раскритиковал недовольных коллег. Об этом сообщил «Рамблер».

Когда хирург делает операцию, вы не говорите ему «Давайте скальпель левее» или «Давайте не сердце, а печень вырежем». Вы доверяете профессионалам. Если люди на своих местах и понимают, что происходит, им стоит доверять. Либо проявить другое мнение ещё на стадии выборов.

Закон также поддержали актёр Дмитрий Певцов и кинорежиссёр Никита Михалков. Общаясь с ТАСС, Певцов назвал псевдонимы на латинице «варварством».

По большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский.

Никита Михалков ещё летом 2025 года называл закон «важнейшим» с точки зрения защиты русского языка. В июне режиссёр и Народный артист РСФСР выступил с речью в Госдуме.

Язык — это достояние народа. Это его гордость. Это его сила, тем более русский язык, на котором написаны величайшие произведения. Практически можно знать одного Пушкина и понимать все вопросы бытия человека, хотя это было написано 200 лет назад. Потому что это русский язык. Им нужно гордиться.

Кто из российских артистов не поддержал закон

Тем не менее немало артистов усомнились в эффективности нового закона. Многие указали на то, что английский язык используется в повседневном общении, а попытки запретить его не сделают русский более привлекательным.

Одной из первых мишеней критиков и общественников после принятия закона стал эстрадный певец Shaman, он же Ярослав Дронов. Артиста призывали отказаться от псевдонима на латинице и стать «Шаманом». Лариса Долина в беседе с ТАСС подчеркнула, что молодой исполнитель носит красивое мужественное имя Ярослав, и призвала артиста отказаться от латиницы.

Но Дронов не спешит этого делать. Музыкант объяснил «Рамблеру», что его псевдоним не нарушает закон, так как он зарегистрирован в качестве товарного знака.

Есть уже некий состоявшийся бренд. Я придумал псевдоним Shaman в 2020 году, раскручивался через интернет, а там практически всё пишется латиницей. Моя мечта, чтобы песни на русском языке слушали, пели и любили во всём мире, поэтому это своего рода популяризация творчества для людей, которые живут за границей. Поэтому всё сходится.

Позицию Shaman поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Беседуя с Радио РБК, спикер отметил, что использование латиницы в псевдонимах российских артистов потенциально может повысить их привлекательность за рубежом. Тем не менее продюсер пожаловался на непонятную речь молодых артистов, смешивающих в лексиконе английские и русские слова.

Они говорят сумасбродно, говорят испорченным русским языком. Ладно бы они говорили, допустим, по-английски. Окей, все понятно. Но они мешают английским с русским, и получается чистый Брайтон-Бич.

Беседуя с радиостанцией «Говорит Москва», Пригожин также предположил, что артистов, выступающих под русскими именами, нужно активнее продвигать. Продюсер уверен, что это будет более продуктивной мерой по защите русского языка.

С самой красноречивой критикой выступил продюсер Максим Фадеев, известный как создатель женской поп-команды Serebro. Музыкант опубликовал в соцсетях пост, в котором наотрез отказался переименовывать группу, назвав новый закон «охотой на ведьм».

Мы растим поколение, которое не учится, а готовится к ЕГЭ. Вот где похоронен великий русский язык. Не в вывесках на английском, а в пустых головах подрастающего поколения, которые не наполнили смыслом. Русский язык надо беречь. Но беречь его нужно не охотой на ведьм, а тем, чтобы наши дети хотели на нём думать. А это уже задача не для чиновников, а для учителей, родителей и нас с вами.

С Максимом Фадеевым согласна исполнительница народной музыки Татьяна Куртукова, широко известная песней «Матушка». В беседе с «Рамблером» артистка предположила, что искусственный запрет или насаждение норм с точки зрения истории ещё никогда не приводили к нужному результату.

Всё так или иначе начинается дома. Ваш взгляд на культуру будет формироваться благодаря воспитанию, образованию. Благодаря диалогу, а не запретам.

Можно сказать, что российские знаменитости приняли новую меру неоднозначно. Пока одни высказываются о важности поддержки русского языка, другие призывают к фундаментальному пересмотру правил воспитания и образования. Кто в конечном счёте окажется прав, покажет время.

