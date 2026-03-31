Неизлечимо больная Селин Дион возвращается на сцену

Стало известно, когда неизлечимо больная Селин Дион вернётся на сцену
Певица Селин Дион анонсировала возвращение на сцену после вынужденного перерыва. Концерты пройдут на парижской арене Paris La Défense Arena, первое выступление запланировано на 12 сентября.
Всего Дион даст десять концертов — 12, 16, 19, 23, 26, 30 сентября, а также 3, 7, 10 и 14 октября. Это первая большая серия выступлений артистки с 2022 года, сообщает издание Variety.
Дион ушла со сцены, когда врачи диагностировали у неё синдром мышечной скованности. Это редкое неврологическое заболевание, при котором мышцы тела непроизвольно напрягаются и сводятся спазмами. Из-за этого певице трудно ходить, а связки перестают слушаться — во время приступов у неё перехватывает горло, словно кто-то его сжимает. Спазмы настолько сильные, что однажды едва не сломали Дион рёбра. Болезнь неизлечима, но артистка каждый день работает с врачами и физиотерапевтами, чтобы снова выходить на сцену. Её борьба с недугом запечатлена в документальном фильме «Я — Селин Дион».
Летом 2024 года Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Она спела у Эйфелевой башни «Гимн любви» Эдит Пиаф — этот номер стал самым эмоциональным моментом Игр. Вскоре после этого разразился скандал: французские эксперты и звукорежиссёры заявили, что выступление было записано заранее, а в эфире транслировалась фонограмма. Организаторы Олимпиады эти обвинения опровергли, представители Дион ситуацию не комментировали.
Несмотря на критику, певица продолжает подготовку к осенним концертам и в видеообращении к фанатам призналась, что чувствует себя сильной и с нетерпением ждёт встречи со зрителями.
