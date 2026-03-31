Певица Линда раскрыла тёмную сторону продюсера

Поп-артистка Линда дала откровенное интервью Ксении Собчак, в котором коснулась темы её отношений с продюсером Максимом Фадеевым. Их сотрудничество в 90-х принесло певице популярность и хиты «Ворона» и «Танцы под водой».

По словам артистки, первые «звоночки» конфликта случились в 1996 году, когда Линде предложили заключить контракт с зарубежным лейблом. Фадеев возражал против этого сотрудничества. По воспоминаниям Линды, продюсер никогда не умел прямо говорить о своём недовольстве, но всё равно заставлял её «чувствовать себя виноватой». Например, Фадеев указывал певице на изобилие предпринятых усилий, а также на своё бедное здоровье. Из-за этих заявлений Линда была уверена, что «предаст друзей и команду», если заключит собственный контракт.

Он говорил: «Столько работы проделано, столько всего впереди, сейчас ситуация меняется. У меня со здоровьем не всё хорошо — мне, возможно, не так много осталось». У него была операция на сердце, клиническая смерть, один инфаркт, потом второй, третий, четвёртый, сто сорок пятый... Это всегда было в процессе манипуляций со мной, чтобы я села и подумала: «Боже мой, как всё сложно, как помочь в этой ситуации?»

Артистка уверена, что на самом деле Фадеева не устроило, что контракт предложили только ей, не пригласив его к сотрудничеству. Она предложила компромиссный вариант иностранному продюсеру, но контракт не был заключён.

Линда также заявила, что Фадеев потерял интерес к её продвижению, когда отец певицы сократил финансирование. На тот момент артистка ещё оставалась популярной, и у Фадеева были ресурсы для дальнейшего построения карьеры. После этого продюсер заявил её музыкантам, что «Линда сдулась» и предложил им искать новые проекты, но они отказались.

Я не знала, что из себя представляет Максим Фадеев, а все знали. Уже после нашего расставания я узнала обо всех разговорах, которые шли за моей спиной. Потому я не хочу возвращаться туда никогда ни при каких обстоятельствах. Это нечеловеческая природа. Невозможно таким катком проходить по живым людям.

Линда подчеркнула, что надеялась на честный разговор с продюсером, но его так и не состоялось. Последней каплей стали новости, в которых Фадеев жаловался на преследования её отца. Певица отметила, что на тот момент её отец был занят оформлением банкротства, и совершенно точно не мог себя так вести.

Максим Фадеев разорвал сотрудничество с Линдой в 1999 году. По словам певицы, он просто «исчез». При этом её отцу он заявил, что уходит из-за «домогательств» со стороны Линды. После этого новую музыку певицы перестали брать на радио, и она подозревает, что Фадеев мог приложить к этому руку.

