«Об этом страшно говорить»: Фадеев отвернулся от сестры

Певица Марина Черкунова, известная как двоюродная сестра продюсера Максима Фадеева и солистка его поп-рок-коллектива Total, рассказала о необъяснимой ссоре с музыкантом.

По словам Черкуновой, её сотрудничество с Фадеевым началось в нулевые, когда он обратился к ней за помощью. Продюсер заявил, что у него «серьёзно обострились проблемы с сердцем» и попросил кузину приехать в Москву. Фадеев подчеркнул, что «не переживёт, если сестра его бросит». В это время она работала в русском ресторане в Арабских Эмиратах, но «всё бросила» и приехала к брату. Оказалось, что Фадеев искал новые творческие вызовы и хотел развиваться с новой командой Total, в которую и пригласил Черкунову. Его сотрудничество с Линдой на тот момент подходило к завершению, хотя некоторое время новый проект продолжал финансироваться деньгами отца Линды.

В интервью Ксении Собчак Черкунова подчеркнула, что занимается проектом Total уже 25 лет. На протяжении всего этого времени она задавалась вопросом об авторских правах и предложила оформить деловые отношения легально, но слышала лишь отговорки.

На словах он дарил мне это тысячи раз. Он говорил: «Это твоё, давай, девочка, чеши! Сможешь — пожалуйста, я ухожу». 25 лет ко мне не было претензий, 25 лет я исполняла эту музыку. У «Адреналина» и других песен Total — моё лицо. А буквально недавно пришли две бумаги: полный запрет на исполнение музыкальных произведений без согласия правообладателя. В этих документах [Фадеев] зовёт себя «автором исключительных прав».

Черкунова подчеркнула, что не хотела выносить этот конфликт в публичное пространство и пыталась разрешить ситуацию через диалог с представителем Фадеева, но ей этого не удалось. Юрист продюсера заявил, что его клиент пытается «собрать паззл», в котором не хватает ещё двух элементов. Певица отметила, что не хочет «ставить ему диагнозы», но теперь видит в нём «вершителя судеб».

Мне страшно об этом говорить, но я поймала себя на мысли: «Не заигрался ли он?» Он играет не просто персонажами из придуманных игр, а человеческими судьбами. Хочу — дам, хочу — не дам. Люди вкладывают свои ресурсы, жизнь, верят в своё творчество. Когда-то мы могли договориться, но потом он отчего-то стал не договороспособен. В чём его претензии и обиды — я не знаю.

Артистка пока не знает, чем разрешится конфликт, но в шутку предположила, что «все они отправятся в тюрьму» и будут петь «Адреналин» там. Черкунова подчеркнула, что до сих пор «питает детскую, наивную иллюзию», что конфликт не дойдёт до суда.

Певица Линда раскрыла тёмную сторону Максима Фадеева