Полка признаёт, что он «красный флаг» в новом треке

У рэпера Полки завирусилась новая песня о разрыве отношений «Чем прежде», в которой герой становится «красным флагом» в глазах бывшей. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Страница Полки в VK

Полка — «Чем прежде»: текст песни

[Интро]

Е, е, let's go, ага

Е, е, ага, е, е, ага

Че, че, че-че-че-че

А, е-е

[Куплет 1]

Я забил делами день, прости, что долго отвечал

Я днем любил её так сильно, ещё больше по ночам

Я вызывал себе такси, хотел заново всё начать

Сделав дыру в своей груди, что называется печаль

Скажи, как так?

Теперь я её главный враг

Теперь я её ******* [потерял], только я в этом виноват

Скажи, как так?

Теперь я её красный флаг

И в телефонной книжке я теперь: «Трубку не брать — мудак»

[Припев]

Сколько напрасных дней в надежде

Дым этажами между

Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду

Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между

Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде

[Куплет 2]

Ведь дым такой же белый, если полоса черней

Ночи хоронят день, а слухи так же людей

И я встречу тебя ночью там где-то после нулей

На нашем месте, если помнишь, давай только без соплей

Быстро ныряю словно крот из перехода в переход

Надеюсь, я не выделяюсь, как и местный пешеход

Держи дыхание ровным, а голову высоко

Мне снился сон, где я искал тебя, где тут вагон метро

Я проснулся или сплю, да ху* тут уже поймёшь

Я набирал тебе раз пять, в надежде, что ты возьмёшь

Слушай, ты знаешь, правда, надежда правда умерла последней

Ведь я считал тебя своей, что до конца и без сомнений

[Припев]

Сколько напрасных дней в надежде

Дым этажами между

Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду

Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между

Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде

Сколько напрасных дней в надежде

Дым этажами между

Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду

Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между

Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде

Щас курю больше, чем прежде

Полка — «Чем прежде»: история создания

Полка — это творческий псевдоним российского рэп-исполнителя Игоря Алексеевича Кошкина. Артист начал музыкальную карьеру в 2022 году, выпустив трек «Глотай» 4 апреля.

В создании трека «Чем прежде» ему помогал продюсер djknicca. Текст писал сам Кошкин. Фрагмент новой песни начал распространяться в TikTok ещё до официального релиза. Пользователи социальной сети снимали под отрывок видео о сложных чувствах после расставания. Короткий кусочек трека идеально лёг на эмоциональные ролики, что и обеспечило ему быструю популярность.

Полка — «Чем прежде»: интересные факты

Трек «Чем прежде» вышел следом за микстейпом Pretty, который Полка выпустил в конце 2025 года. А незадолго до этого артист записал совместную композицию «Днями и ночами» с популярными рэперами Skally Milano и Bushido Zho. Оба этих релиза тоже стали вирусными в TikTok. Так что «Чем прежде» — это не случайный успех, а логичное продолжение серии хитов. В песне упоминается «красный флаг», который в современной лексике обозначает тревожный сигнал о токсичных отношениях.

Полка — «Чем прежде»: клип

В сети можно найти сниппет трека, в котором Полка в разных образах читает рэп на простом белом фоне.

