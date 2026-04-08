Полка признаёт, что он «красный флаг» в новом треке

Полка — «Чем прежде»: текст песни, интересные факты, слушать трек
У рэпера Полки завирусилась новая песня о разрыве отношений «Чем прежде», в которой герой становится «красным флагом» в глазах бывшей. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания.
Полка — «Чем прежде»: текст песни
[Интро]
Е, е, let's go, ага
Е, е, ага, е, е, ага
Че, че, че-че-че-че
А, е-е
[Куплет 1]
Я забил делами день, прости, что долго отвечал
Я днем любил её так сильно, ещё больше по ночам
Я вызывал себе такси, хотел заново всё начать
Сделав дыру в своей груди, что называется печаль
Скажи, как так?
Теперь я её главный враг
Теперь я её ******* [потерял], только я в этом виноват
Скажи, как так?
Теперь я её красный флаг
И в телефонной книжке я теперь: «Трубку не брать — мудак»
[Припев]
Сколько напрасных дней в надежде
Дым этажами между
Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду
Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между
Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде
[Куплет 2]
Ведь дым такой же белый, если полоса черней
Ночи хоронят день, а слухи так же людей
И я встречу тебя ночью там где-то после нулей
На нашем месте, если помнишь, давай только без соплей
Быстро ныряю словно крот из перехода в переход
Надеюсь, я не выделяюсь, как и местный пешеход
Держи дыхание ровным, а голову высоко
Мне снился сон, где я искал тебя, где тут вагон метро
Я проснулся или сплю, да ху* тут уже поймёшь
Я набирал тебе раз пять, в надежде, что ты возьмёшь
Слушай, ты знаешь, правда, надежда правда умерла последней
Ведь я считал тебя своей, что до конца и без сомнений
[Припев]
Сколько напрасных дней в надежде
Дым этажами между
Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду
Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между
Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде
Сколько напрасных дней в надежде
Дым этажами между
Я отдал бы всё на свете, лишь бы снять с неё одежду
Я отдал бы всё и больше, чтобы узнать, что нами между
Заставляла меня бросить, щас курю больше, чем прежде
Щас курю больше, чем прежде
Полка — «Чем прежде»: история создания
Полка — это творческий псевдоним российского рэп-исполнителя Игоря Алексеевича Кошкина. Артист начал музыкальную карьеру в 2022 году, выпустив трек «Глотай» 4 апреля.
В создании трека «Чем прежде» ему помогал продюсер djknicca. Текст писал сам Кошкин. Фрагмент новой песни начал распространяться в TikTok ещё до официального релиза. Пользователи социальной сети снимали под отрывок видео о сложных чувствах после расставания. Короткий кусочек трека идеально лёг на эмоциональные ролики, что и обеспечило ему быструю популярность.
Полка — «Чем прежде»: интересные факты
- Трек «Чем прежде» вышел следом за микстейпом Pretty, который Полка выпустил в конце 2025 года. А незадолго до этого артист записал совместную композицию «Днями и ночами» с популярными рэперами Skally Milano и Bushido Zho. Оба этих релиза тоже стали вирусными в TikTok. Так что «Чем прежде» — это не случайный успех, а логичное продолжение серии хитов.
- В песне упоминается «красный флаг», который в современной лексике обозначает тревожный сигнал о токсичных отношениях.
Полка — «Чем прежде»: клип
В сети можно найти сниппет трека, в котором Полка в разных образах читает рэп на простом белом фоне.
