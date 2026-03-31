Певица Слава пообещала наказать «заказавшего» её артиста

Поп-артистка Слава обратилась к подписчикам в социальных сетях. Певица вспомнила о недавнем скандале на её концерте в Пензе, когда его пытались сорвать недовольные зрительницы. Из-за неприятного опыта у артистки случился нервный срыв: на видео в соцсетях она представала заплаканной и говорила о мыслях о суициде.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Теперь Слава заявила, что провокация была подстроена — и она даже знает кем. Назвать имя «заказчика» Слава отказалась, но пообещала, что его в ближайшем будущем ждёт уголовное преследование и незавидная участь. Судьбу своего обидчика певица обрисовала непечатными эпитетами. Затем артистка вспомнила о 90-х: в те времена она предпочитала решать всё диалогом.

Но видела я всякое: и кровь, и кишки. Меня и по голове били, и по челюсти, и по печени. При мне хоронили тех, кто был мне дорог. Для людей моего возраста, выросших в 90-е, это нормально.

Затем Слава пустилась в воспоминания об участиях в разборке и даже убийстве, свидетельницей которого она стала.

Спустя некоторое время публикации Славы пропали. Но артистка вновь вышла в эфир и заявила, что её заблокировали за «историю про 90-е». Она посетовала на «ограничение свобод» и обматерила мировых политиков, но вновь не назвала никого по именам.

1 марта Славе пришлось приостановить шоу в Пензе из-за зрительниц, которые начали критиковать исполнительницу и требовать вернуть им деньги. После инцидента Сланевская опубликовала видео, где она в слезах говорит, что лучше покончить с собой, чем выносить весь этот позор.

