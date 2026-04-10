Жуков, Кобейн и ещё пять музыкантов, умерших слишком рано

Увы, далеко не всем музыкантам мира уготована многолетняя триумфальная карьера. Жизнь Мурата Насырова прервалась после длительной творческой неудовлетворённости, а Бадди Холли и Олег Жуков только-только добились успеха. Курт Кобейн скончался на пике славы, а Джефф Бакли даже не дожил до своего коммерческого успеха. «Рамблер» вспоминает несколько резонансных историй о музыкантах, чья жизнь прервалась преждевременно.

Курт Кобейн, декабрь 1993 года

Бадди Холли

Известен как: рок-н-ролл-музыкант, один из первопроходцев жанра.

Когда умер: 3 февраля 1959-го, 22 года.

Одной из самых первых шокирующих смертей, произошедших в популярной музыке, стала внезапная гибель молодого и набиравшего популярность Бадди Холли. Артист выпустил всего три альбома в конце 50-х, но несколько его песен возглавили хит-парады в Америке, Великобритании и Австралии. Огромной популярностью пользовались композиции Peggy Sue, That’ll Be The Day и Oh Boy.

Бадди Холли погиб в авиакатастрофе 3 февраля 1959 года. Вместе с музыкантами Ричи Валенсом и Бигом Боппером артист летел в Миннесоту, где у него был запланирован концерт, но самолёт попал в снежную бурю. Все, кто находился на борту, погибли. США были потрясены внезапной гибелью молодого дарования, а фолк-артист Дон Маклин посвятил трагедии песню American Pie. Именно из-за её строчек за днём катастрофы закрепилось название «День, когда умерла музыка», символизирующее конец беззаботности рок-н-ролла.

Хотя успех Бадди Холли не назвать длительным, о любви к его музыке заявляли Боб Дилан, The Beatles, The Rolling Stones и многие другие.

Курт Кобейн

Известен как: вокалист рок-группы Nirvana.

Когда умер: 5 апреля 1994-го, 27 лет.

В середине 80-х американская публика стала медленно, но верно утомляться от гладкого и безупречного звучания диско-хитов. Именно тогда о себе заявили гранж-команды: они исполняли резкий сырой рок, а на концертах появлялись в полинялых свитерах и дырявых джинсах. Намеренная небрежность стала главным писком сезона. Центральной фигурой этого движения стал солист группы Nirvana Курт Кобейн, покоривший публику скромностью и отсутствием звёздной болезни.

Коллектив выпустил всего три альбома с 1989-го по 1993 год, причём их второй лонгплей Nevermind стал коммерческим хитом. По всему миру было продано больше 30 миллионов экземпляров, а крупные издания NME, Rolling Stone и Time не раз вносили пластинку в списки самых влиятельных рок-релизов в истории. Nirvana оставались на вершине, когда в 1994 году Курт Кобейн совершил самоубийство, шокировав тысячи фанатов по всему миру. Ажиотаж был сравним с шоком, вызванным смертью Джона Леннона в 1980 году. После гибели Кобейна Nirvana распались.

Джефф Бакли

Известен как: гитарист, блюз-рок-вокалист.

Когда умер: 29 мая 1997 года, 30 лет.

В России имя Джеффа Бакли известно не так широко, но за рубежом его фигура обрела почти культовый статус. О его значимости, например, говорили вокалисты Том Йорк (Radiohead) и Мэттью Беллами (Muse), а журнал Rolling Stone добавил его в список из «200 величайших вокалистов всех времён», опубликованный в 2023 году.

Джефф Бакли занялся музыкой в конце 80-х. Его отец Тим Бакли также был артистом, записавшим довольно известную песню Song To The Siren. Бакли-старший скончался от передозировки в 28 лет, когда его ребёнку было девять. С музыкой Джефф Бакли познакомился благодаря отчиму, показавшему ему пластинки Queen, The Who и других групп. Окончив школу, он переехал в Голливуд в надежде начать карьеру музыканта.

Дебютный альбом Бакли Grace вышел 23 августа 1994 года. Поначалу критики отнеслись к нему скептично, но после внезапной гибели артиста в мае 1997-го пересмотрели своё отношение к релизу. Бакли утонул, когда отправился купаться в реке после работы на студии. Его гибель оценили как несчастный случай. Музыкант так и не дожил до громкого успеха, но не исключено, что значимость его фигуры была частично сформирована его ранней гибелью.

Игорь Сорин

Известен как: солист первого состава «Иванушек».

Когда умер: 4 сентября 1998-го, 28 лет.

В ноябре 2025 года группа «Иванушки International» отметила 30 лет на сцене. Сегодня коллектив накрепко связан с ностальгией по нулевым и счастливым временам, поэтому поклонники редко вспоминают о трагических страницах их истории. Впрочем, преданные фанаты обязательно вспомнят Игоря Сорина — трогательного артиста, певшего в «Иванушках» с 1995-го по 1998 год. Сорин пользовался популярностью у фанаток молодого бойз-бэнда, но был недоволен однообразием исполняемого материала и пением под фонограмму.

В марте 1998-го Сорин объявил об уходе из «Иванушек», а в сентябре того же года покончил с собой. Пришедший ему на замену Олег Яковлев оставался в коллективе до 2013 года, а в 2017-м скоропостижно скончался от пневмонии, вызванной циррозом печени. Именно его гибель заставила журналистов заговорить о «проклятии Иванушек».

Олег Жуков

Известен как: участник поп-группы «Дискотека Авария».

Когда умер: 9 февраля 2002-го, 28 лет.

Другой мужской поп-командой, возникшей в России в середине 90-х, стало трио «Дискотека Авария». Эта группа добилась популярности благодаря юмористическим танцевальным хитам «Про яйца» и «Заколебал ты», выпущенными в начале нулевых. Все четверо участвовали в КВН, поэтому поднаторели в комическом искусстве, но у Олега Жукова было секретное оружие. Артист не стеснялся лишнего веса, превратив его в часть музыкального образа: например, в треке Disco Superstar Жуков зовёт себя «клёвым толстым парнем». Подобная искренность и природная харизма помогли артисту стать любимчиком фанатов «Аварии».

Увы, в 2001 году Жуков начал жаловаться на частые головные боли, а на одном из концертов и вовсе упал в обморок. Вскоре артисту диагностировали опухоль головного мозга. В сентябре Жукову провели операцию, и музыкант ненадолго вернулся к групповой деятельности, но в ноябре он снова попал в больницу. 9 февраля 2002 года Олега Жукова не стало. «Дискотека Авария» продолжила существовать, решив, что умерший товарищ был бы против их завершения карьеры. Альбом «Четверо парней», вышедший в апреле 2006-го, коллектив посвятил памяти Жукова.

Мурат Насыров

Известен как: эстрадный певец, исполнитель хитов «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты» и других.

Когда умер: 19 января 2007-го, 37 лет.

Исполнитель трогательного хита «Я — это ты» Мурат Насыров стал известным после окончания Гнесинского музыкального училища в конце 90-х. В 1991-м казахский самородок уже принял участие в песенном конкурсе в Ялте и вызвал восторг судейской коллегии. В неё входили Игорь Крутой, Вячеслав Добрынин, Игорь Корнелюк и другие авторитетные музыканты. Игорь Крутой даже предложил молодому Насырову контракт, но тот отказался, решив, что сотрудничество с Крутым поставит крест на его собственном творчестве.

Тем не менее певец всё же заключил музыкальный союз с продюсером Арманом Давлетвяровым, который помог ему записать хиты «Лунные ночи», «Кто-то простит» и «Мальчик хочет в Тамбов». Последняя, несмотря на успешность, вызывала у Насырова противоречивые чувства, так как совершенно не соответствовала его стилистике. В 1997-м и 1998-м Насыров стал лауреатом премии «Золотой граммофон», но с тех пор его композиции наград не выигрывали.

В 2006 году артист впал в депрессию из-за творческой невостребованности и гибели своего друга, музыканта Баглана Садвакасова. Он прославился как участник группы A’Studio. 20 января 2007 года Насыров упал с балкона, одетый в лучший концертный костюм. На шее у него висел фотоаппарат, в руках артист держал собственный портрет. Вскрытие показало, что на момент падения Насыров находился в здравом рассудке. Но единой версии, что всё же послужило причиной его гибели, так и нет. Близкие Насырова уверены, что жизнь певца прервала нелепая случайность, но некоторые верят, что артист совершил самоубийство.

Дмитрий «Нова» Свиргунов

Известен как: один из основателей электронной группы Cream Soda.

Когда умер: 20 марта 2023-го, 35 лет.

Хотя электро-поп-группа Cream Soda существовала с 2012 года, широкую популярность она получила только к 2019-му. Команда, в которую входили Илья Гадаев, Дмитрий Свиргунов и Анна Романовская, стала известной благодаря хиту «Никаких больше вечеринок». Композиция идеально вписалась в новую реальность изоляции и отмены массовых мероприятий, поэтому о Cream Soda заговорили громче. Коллектив начал сотрудничать с известными коллегами — группой «Хлеб», рэпером Федуком и многими другими. В 2021 году всем трём участникам группы удалось войти в список «Самых перспективных россиян до 30 лет», составленный журналом Forbes.

Победное шествие Cream Soda прервалось в марте 2023 года. Празднуя день рождения, Дмитрий Свиргунов вышел на заледеневшую Волгу и провалился под лёд. Вместе с ним погибли музыкант Аристарх Ухтомский, младший брат Свиргунова Роман и его друг Георгий Киселёв. Cream Soda продолжили существовать: альбом Internet Friends, вышедший в мае того же года, был посвящён памяти умерших.